Совкомбанк выявил группу физических лиц, регулярно совершающих многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Отмечается, что характер переводов транзитный и не соответствует обычной практике использования карточных продуктов банка. «Как правило, банком — отправителем и получателем выступает один и тот же российский банк, стимулирующий такие операции бонусными милями», — уточняют в Совкомбанке.



«В настоящий момент клиентам, проводившим подобные операции, приостановлена возможность удаленного обслуживания со стороны службы финансового мониторинга Совкомбанка. По данному инциденту проводится проверка службой безопасности, в ближайшие дни банк планирует обратиться в правоохранительные органы для установления связей данных операций с противоправной деятельностью, а также выявления роли сотрудников банков в этих мошеннических операциях», — пояснили в банке.

По данным Совкомбанка, некоторые клиенты финучреждения были вовлечены в незаконные операции третьими лицами без осознания своей личной ответственности. «Мы приносим им свои извинения за неудобства, связанные с ограничениями в обслуживании», — сообщили в банке.