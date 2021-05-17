Со следующего года банки массово начнут внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты, пишут «Известия» . Так, в мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет.

В УБРиР такую услугу планируют запустить в части банкоматов в следующем году. Подобный способ внесения и снятия наличных существенно расширит функционал банкоматов и позволит пользоваться ими людям, которые не только не взяли с собой карту, но и вообще могут не быть клиентами банка, сообщил директор по развитию электронного бизнеса компании Денис Тур. Система снятия и внесения средств по QR-коду облегчит доступ к наличным денежным средствам, рассказали в банке «Открытие». В ВТБ разработкой проведения пилотного проекта могут заняться уже до конца этого года.

В СКБ-Банке разработку этого сервиса начнут во второй половине 2021 года, систему планируют внедрить в 30% банкоматов сети. Однако сервис, с помощью которого можно забрать деньги с чужой карты, несет и дополнительные риски: например, вероятность неправомерной передачи QR-кодов третьим лицам и различных вариантов телефонных мошенничеств, считают в банке. Кредитная организация планирует использовать мониторинг неправомерных операций и антифрод-систему. Сейчас подобная система есть только у Тинькофф Банка. Клиенты могут внутри приложения сгенерировать QR-код и переслать его родственнику, другу или любому другому человеку. В банкоматах стоит лимит по снятию наличных по QR-коду: не более 150 тыс. рублей за одну операцию, отметили в банке.

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, первая опасность создания QR-кода на снятие наличных — его перехват при пересылке. Второй риск — присутствие внутреннего злоумышленника в банке, который имеет доступ к системе. Он может сгенерировать код и передать его третьему лицу. При проведении похожей схемы с трансакциями средств пострадавший сразу заметит перевод, например благодаря СМС-уведомлению о списании, а в случае с QR-кодом пропажу клиент обнаружит значительно позже и к тому же не сможет доказать неправомерное снятие и вернуть сумму. Третий основной риск — подбор QR-кода. При большом количестве операций такая вероятность повышается. По мнению Владимира Ульянова, разумными ограничениями для снижения рисков подобных сервисов было бы уменьшение срока действия ключа, например до пары часов, и установление максимальной суммы снятия средств через QR-код в банкомате не выше нескольких десятков тысяч. Для предотвращения внутренних угроз необходимо усилить меры контроля сотрудников, считает эксперт.