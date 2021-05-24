К сожалению, не все граждане РФ обращаются в налоговую за законным налоговым вычетом. Теперь все будет по-другому: в России вступили в силу поправки в законодательство об упрощенном порядке получения вычета. Вся процедура от подачи заявления до получения денег займет всего 1,5 месяца! А не три, как раньше. Сохраняйте в закладки и делитесь этой информацией с миром!

1. Что такое налоговый вычет?

Это сумма, на которую уменьшается ваша налоговая база, сгенерированная за определенный период. Налоговый период — один календарный год (с 1 января по 31 декабря). Налоговый вычет позволяет платить меньше налога или вернуть уже уплаченный в течение года налог. Сумма вычета — это установленная Налоговым кодексом максимальная сумма расходов, с которой вам вернется 13% налога.

2. Что изменилось в порядке получения налогового вычета? ⠀



Уже с 21 мая вычет можно будет получить по упрощенной схеме . Теперь не понадобится заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и представлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет. Также срок проведения стандартной проверки сократился с трех месяцев до одного, а деньги вернутся на указанные плательщиком банковские реквизиты в срок до 15 дней.

Всю информацию о налогоплательщике ФНС будет получать от налоговых агентов (банков), которые смогут подключиться к сервису налоговой службы. Перечень банков-участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС.

После поступления информации от банков налогоплательщики будут проинформированы специальным сообщением в личном кабинете на сайте ФНС .

3. На какие виды налогового вычета распространяется упрощенный порядок?

В упрощенном порядке можно получить:

Инвестиционные налоговые вычеты (до 52 тыс. в год по ИИС) (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ). Можно вернуть 13% от суммы, внесенной на ИИС (максимальная сумма, с которой вернется налог, — 400 тыс. рублей в год). Или при закрытии счета можно не платить НДФЛ с дохода по ценным бумагам на ИИС. Имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ). Можно вернуть 13% от расходов на приобретение жилья (но не более 260 тыс. рублей) и 13% от уплаченных процентов по ипотеке (но не более 390 тыс. рублей).

4. Что сделать, чтобы налоговый агент представил сведения в ФНС?

Для уточнения возможности получения налоговых вычетов в упрощенном порядке следует обратиться к налоговому агенту (банку), с которым заключен договор по приобретению имущества или договор на ведение ИИС. Например, если вы берете ипотечный кредит, то сделка должна проходить через банк, который участвует в системе обмена информацией с ФНС. Кредитная организация передаст информацию о вашей сделке, операции со счетом, а в вашем личном кабинете автоматически появится заявление на вычет, с которым можно согласиться, если вас все устраивает.

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Бонус:

Новый порядок касается граждан, получивших право на вычет с 1 января 2020 года.

Упрощенный порядок не отменяет общих правил предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов посредством подачи декларации 3-НДФЛ.

Если в декларации отражается несколько видов налоговых вычетов, то заявлением воспользоваться нельзя, нужно подавать декларацию 3-НДФЛ.

На возможность получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление в личном кабинете физлица, сформированное по итогам 20-дневной проверки полученных от банка сведений. До появления предзаполненного заявления в личном кабинете от гражданина не требуется никаких действий.

Налогоплательщик в личном кабинете сможет также отследить все этапы получения вычета.





Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru