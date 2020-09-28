Оптимизируя средства в семейном бюджете, почаще вспоминайте, что по некоторым тратам вы можете получить неплохой налоговый вычет. Например, если вы купили квартиру. Как это сделать? Записывайте.

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшаются ваши налоги. Налоговый период — один календарный год (с 1 января по 31 декабря). Вычет позволяет платить меньше налога или вернуть уже уплаченный в течение года налог. Сумма вычета — это максимальная сумма расходов, установленная Налоговым кодексом, с которой вам вернется 13% налога.

1. Я купил квартиру и сделал в ней ремонт. На какую сумму полагается налоговый вычет?

Максимально при покупке жилья после 1 января 2014 года, а также при ремонте вы можете получить по всем объектам не более 260 тыс. рублей (13%). Это вычет с суммы покупки и/или затрат на ремонт в 2 млн рублей. Расходы на покупку жилья и ремонт суммируются.

При погашении процентов по ипотеке можно вернуть 13% от потраченной суммы, но не более 390 тыс. рублей.

Если имущество приобретено в браке и является совместной собственностью, то право на вычет имеет каждый из супругов.

Право на такой налоговый вычет (имущественный) действует неограниченное количество времени, но получить его можно только за последние три года.

2. Как получить такой вычет?

Получить его можно:

— напрямую (с 1 января по 30 апреля вы собираете пакет документов и подаете в ФНС, налоговый вычет поступит на банковский счет, который вы укажете);

— через работодателя постепенно (в этом случае не будет отчислений из зарплаты в налоговую, вы будете получать ее полностью).

3. Что может входить в состав расходов?

Вы купили квартиру, поэтому в список расходов, учитываемых при расчете вычета, включается:

собственно покупка квартиры;

приобретение прав на квартиру или комнату в строящемся доме;

приобретение отделочных материалов;

работы, связанные с отделкой квартиры, в том числе разработка проектной и сметной документации на проведение отделочных работ (проект дизайнера, малярные, штукатурные работы и т. д).

Не входят: оборудование, сантехника и т. д. Возьмите за правило собирать все-все чеки. Могут пригодиться.

А вот если бы вы купили дом, список расходов для вычета был бы таким:

разработка проектной и сметной документации;

приобретение строительных и отделочных материалов;

собственно приобретение жилого дома, в том числе на стадии незаконченного строительства;

работы или услуги по строительству (достройке) и отделке;

организация на жилом объекте электро-, водо- и газоснабжения и канализации.

4. Какие документы для этого понадобятся?

Если квартира куплена по договору ДДУ:

1) декларация 3-НДФЛ (сами составляем);

2) справка 2-НДФЛ (берем у работодателя, например);

3) договор аккредитива или банковской ячейки (в банке);

4) кредитный договор на ипотеку (в банке);

5) копия свидетельства о праве собственности или выписка из ЕГРП (в МФЦ);

6) акт сдачи квартиры (у застройщика);

7) платежные поручения на оплату ДДУ (в банке);

8) платежные поручения перевода средств по ипотеке (тоже в банке);

9) договор ДДУ (у застройщика).

Если квартира куплена на «вторичке», пункты с первого по пятый включительно плюс:

6) договор купли-продажи квартиры;

7) платежные поручения на оплату договора или расписка (берем в банке).

Если нужен вычет на проценты по ипотеке, пункты с первого по пятый включительно плюс:

6) договор купли-продажи квартиры;

7) платежные поручения на оплату договора или расписка (берем в банке);

8) справка об уплаченных процентов по ипотеке (в банке).

Если супруг получает вычет за другого супруга при общей собственности, то нужно заявление на распределение вычета (сами составляем).

Бонус

Чтобы получить вычет по расходам на достройку и отделку, в соответствующем договоре должно быть указано, что вы приобрели незавершенное строительством жилье без отделки.

Прочие расходы, помимо перечисленных, в составе имущественного вычета не учитываются, например расходы, связанные с перепланировкой и реконструкцией помещения, покупкой сантехники и иного оборудования, оформлением сделок и т. д.

Вычет можно получить несколько раз в жизни за покупку нескольких объектов, но только если размер вычета по всем объектам в сумме не превышает 260 тыс. рублей (то есть от 2 млн рублей).

Если вы купили квартиру, а потом ее продали, вы все равно можете получить за нее налоговый вычет позже. Если вы не получили всю сумму вычета, остаток вычета можно получить в другой налоговый период без ограничения по срокам.

А вот если вы приобрели жилье за счет средств работодателей или иных лиц, средств материнского капитала или за счет бюджетных средств, то вычет получить не сможете.

Если вы купили жилье у супруга (супруги), родителей, усыновителей, детей, братьев и сестер, то тоже не можете рассчитывать на налоговый вычет.

Официальная информация по налоговым вычетам содержится в Налоговом кодексе, статьи с 218-й по 221-ю.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru

