Банки стали оптимизировать свои антифрод-системы для более эффективной защиты людей пожилого возраста от мошенников, пишут «Известия» . Об этом рассказали в крупнейших российских финансовых организациях. Систему, которая позволяет минимизировать риски мошенничества в отношении клиентов банка — пенсионеров, в 2021 году внедрил МКБ, рассказали в банке. В отличие от стандартных настроек система будет считать подозрительным, например, если возрастной клиент захочет снять деньги со вклада досрочно, несмотря на потерю процентного дохода. Как правило, досрочное закрытие депозита людьми пожилого возраста свидетельствует о том, что они действуют под влиянием мошенников, пояснили в МКБ.

Дополнительные алгоритмы для выявления потенциально мошеннических операций со счетами клиентов преклонного возраста также использует ВТБ, рассказал его представитель. Он добавил, что сейчас в разработке находится специальный льготный тариф мобильной связи для пенсионеров, который будет защищать абонентов от мошенников и случайных нежелательных списаний. Отдельные правила для анализа операций клиентов старшего поколения в свою антифрод-систему также внедрил Абсолют Банк — в случае совершения нетипичных операций к клиенту обращаются за дополнительной верификацией. Если антифрод-система УБРиР посчитает подозрительной операцию пожилого человека, это станет причиной возросшего числа уточняющих вопросов от сотрудника службы безопасности, сообщил управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами Александр Дарданов. Антифрод-система настроена одинаково для всех пользователей, добавили в банке.

В ЦБ считают, что кредитные организации должны организовывать работу своих антифрод-систем таким образом, чтобы защищать интересы всех клиентов вне зависимости от их возраста. Данные ФинЦЕРТ подтверждают, что чаще других на уловки мошенников попадаются люди старше 60 лет — 27% среди всех жертв социальной инженерии. Еще 20% приходится на возраст от 50 до 59 лет, 19% — на 40–49 лет, 17% — на 30–39 лет, 13% — на 20–29 лет. Регулятор отдельно выделяет людей «серебряного возраста» (старше 60 лет) в качестве одной из групп населения, особенно подверженных воздействию социальной инженерии.

По словам экспертов, в России действия пенсионеров со счетами имеют четкие паттерны, поэтому вполне логично выделять их в отдельную категорию и настраивать системы мониторинга на выявление нетипичных операций, а если при этом учитывать историю поведения клиента за длительный период, то можно снизить вероятность его обмана на порядок. Возрастные клиенты нуждаются в усиленной защите: они более уязвимы в силу своей доверчивости, формирования их убеждений и представлений совершенно в другом государстве и в других реалиях, считают эксперты.