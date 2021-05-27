Власти Тюменской области предложили закрепить в законе понятие неформальной занятости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя губернатора Тюменской области Владимира Сысоева. По его мнению, инициатива поможет эффективнее выявлять и легализовывать неофициальное трудоустройство.

«Сегодня у нас законодателями так и не установлено понятие «неформальная занятость». Сегодня каждый орган власти сам себе определяет, что является неформальной занятостью, исходя из этого идут разные расчеты у каждого органа власти», — сказал Сысоев в ходе круглого стола в Совете Федерации по вопросам совершенствования законодательства в части противодействия выплате неофициальной зарплаты наемным работникам.

Сысоев отметил, что в Тюменской области с 2015 года работа по выявлению и легализации неформальной занятости ведется территориальной межведомственной комиссией. Однако из-за отсутствия определения неформальной занятости в законодательстве эффективность деятельности межведомственной комиссии снижается, подчеркнул он.

Росстат зафиксировал снижение безработицы в апреле до 5,2% Ранее сообщалось, что безработица в России в марте 2021 года составила 5,4%.

Председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков добавил, что, по результатам исследования, которое было проведено в мае 2020 года совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ, только крупным бизнесом в неформальный сектор за последние годы было выведено до 18 млн рабочих. При этом в теневом обороте находится общая сумма зарплат более чем в 7,7 трлн рублей, уточнил он.

Наибольшая доля неформально занятых зафиксирована на юге России — в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Согласно информации международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, по состоянию на сентябрь 2020 года число неформально занятых в этих округах достигало 40% и 28,6% от числа работающих соответственно.