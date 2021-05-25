Уровень безработицы в России в апреле снизился до 5,2%, свидетельствуют данные Росстата.

Согласно исследованию, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле 2021 года составила 75,1 млн человек, из них 71,2 млн классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,9 млн – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

«Среди безработных в возрасте от 15 лет и старше доля женщин в апреле 2021 года составила 48,4%, городских жителей – 67,2%, молодежи от 15 до 25 лет – 17,4%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, – 22,7%. Уровень безработицы среди сельских жителей (7,5%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,5%). Уровень безработицы у мужчин и женщин совпадает (5,2%)», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что безработица в России в марте 2021 года составила 5,4%.