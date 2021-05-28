Статистику по киберпреступлениям в России планируют унифицировать, Минфин поддержал такую инициативу, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме замглавы ведомства Алексея Моисеева в адрес президента Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского. Разрабатывать полную и детальную базу киберпреступлений, в том числе в финансовой сфере, должно одно или несколько министерств, за которыми законом будет закреплено такое полномочие. ЦБ формирует данные по количеству и объему операций без согласия клиентов в соответствии с теми сведениями, которые регулятору направили кредитные организации, поясняется в письме.

Уголовный кодекс предусматривает отдельные составы преступлений, связанные с хищением денежных средств: это кражи с банковских счетов, мошенничества с использованием служебного положения, с применением электронных средств платежа и т. д. Наличие такого количества смежных составов создает сложности в правоприменительной практике и влияет на расхождение в статистике киберпреступлений, подчеркивается в документе. Важно точно понимать масштаб проблемы, убеждена вице-президент АБР Яна Епифанова. Она добавила, что АБР будет предлагать собрать данные ЦБ и МВД в единую целостную картину и по количеству разных видов преступлений, и по ущербу от них.

СК предложил снизить порог по ущербу для уголовной ответственности хакеров Речь идет о снижении размера причиненного ущерба для наступления уголовной, а не административной ответственности.

Единый подход к формированию статистики по киберпреступлениям в России поддержали в СберБанке, «Открытии», Росбанке, банке «Ак Барс», Почта Банке и крымском РНКБ, сообщили их представители. По их словам, информация ЦБ учитывает все виды инцидентов, даже без материального ущерба, в статистику МВД попадают только инциденты, по которым граждане обратились в органы. Более эффективно противодействовать телефонным преступникам можно только при помощи системного подхода, объединив усилия всех правоохранительных структур, Министерства связи, мобильных операторов, а также финансовых и других организаций, клиентам которых могут звонить или писать мошенники, полагают банкиры.

По мнению руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, формирование единой методологии полезно и необходимо, но собрать все данные будет проблематично, важнее всего — устранить «корневую» проблему утечек данных из крупных банков и компаний, которыми пользуются мошенники.