Следственный комитет РФ предлагает снизить размер ущерба, за который может наступать уголовная ответственность хакеров. Об этом заявил в понедельник председатель СК Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Мы полагаем, что целесообразно, в частности, пересмотреть в сторону понижения размер ущерба, относящийся к крупному, закрепленный в статье 272 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Речь идет о том, чтобы понизить размер причиненного ущерба, чтобы наступила уголовная, а не административная ответственность за киберпреступления», — сказал Бастрыкин.

В настоящее время по части 2 статьи 272 УК РФ грозит ответственность, если неправомерный доступ к компьютерной информации повлек крупный ущерб (в размере свыше 1 млн рублей) или это преступление было совершено из корыстной заинтересованности. За это предусмотрено до четырех лет лишения свободы. Ответственность по части 1 этой статьи наступает в случае уничтожения, блокирования, модификации или копирования информации, за это грозит до двух лет лишения свободы.

В 2020 году, по словам Бастрыкина, СК расследовал 15 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационных технологий или Интернета. «Это на треть больше, чем в 2019 году», — отметил он.



«Мы полагаем, что надо усилить санкции по статьям 159.3, 159.6 УК РФ, когда речь идет о мошенничестве с использованием электронных средств платежа и мошенничестве в сфере компьютерной информации. Сегодня мы знаем, как обманывают не только пожилых людей, но и достаточно грамотных, достаточно молодых. Это кибермошенничество набирает обороты, и мы полагаем, что вакцинация права в данном случае должна заключаться в том, чтобы модерировать, оптимизировать наше уголовное законодательство», — подчеркнул Бастрыкин.