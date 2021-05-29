Инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года и к его концу приблизится к 5% — такой прогноз озвучил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Несмотря на возможность роста в течение 2021 года, к концу этого года мы ждем годовую инфляцию, близкую к 5%. При этом она начнет замедляться с середины года», — полагает Сухов.

«Не стоит забывать, что в этом году постепенно снизится эффект переноса валютного курса на внутренние цены. В 2022 году, по нашему базовому прогнозу, инфляция будет ближе к таргету (ЦБ в 4%. — Прим. ред.)», — добавил он.



Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в конце мая отмечала, что темпы роста цен в России в последние недели замедлились, но инфляционное давление остается повышенным.

По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в мае говорил, что темпы роста цен находятся на плато и начнут замедляться ближе к осени.