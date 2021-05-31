Период повышения ключевой ставки Банка России в 2021 году закончится, ожидают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве. Об этом говорится в материале с уточнением экономических прогнозов до 2025 года.

Аналитики поясняют, что предпосылки расчета показателей базового сценария макроэкономического прогноза и их динамика были скорректированы с учетом новых вводных. Основные изменения коснулись двух элементов: в частности, уточнена динамика кратко- и долгосрочных процентных ставок.

Возврат ключевой ставки к нейтральному диапазону произошел быстрее, чем агентство предполагало полгода назад: вероятно, все существенные движения ставки вверх произойдут в 2021 году, а не в 2022-м, пишут эксперты. Они отмечают, что повышение ставки сразу на 0,5 процентного пункта в апреле этого года во многом стало следствием довольно существенного восстановления внутреннего спроса. «Учитывая временные лаги в реализации мер монетарной политики, ключевая ставка должна приближаться к нейтральному диапазону за несколько месяцев или полгода до того, как экономика достигнет полной загрузки мощностей, что и наблюдается сейчас. Превысившая целевой уровень инфляция стала дополнительным фактором, обусловившим то, что повышение ставки происходит не пошагово на 0,25 п. п., а несколько быстрее», — рассуждают в АКРА.

Центробанк назвал ожидаемый диапазон средней ключевой ставки в 2021-м и в следующие два года С 26 апреля до конца 2021 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 5—5,8%.

С апреля 2021 года Банк России публикует собственный интервальный прогноз по ключевой ставке. Среднее значение на 2022 год составляет 5,8%, что превышает прогноз АКРА и выглядит как ожидание довольно длительной балансировки спроса и предложения в период выхода из пандемии и, как следствие, продолжающихся ценовых шоков на разных рынках. «Вместе с тем прогноз содержит множество предпосылок: накопленное повышение ключевой ставки и возможности для ее последующего снижения (нормализации) во многом будут зависеть от ситуации на локальных рынках сельхозпродукции летом и осенью, динамики цен на биржевые товары на мировых рынках и других факторов глобальной инфляции <...>, а также от решений относительно сроков и объема инвестирования средств Фонда национального благосостояния. С учетом всего этого степень неопределенности прогнозов является высокой», — говорится в обзоре.

Из него следует, что, по прогнозу АКРА, ключевая ставка на конец этого года будет равняться 5,75%, на конец 2022-го — 5,25%, 2023 и 2024 годов — 5%, на конец 2024-го — 5,5%.

Еще один момент, учтенный в новом макроэкономическом прогнозе, — последствия новых финансовых санкций, ограничивающих базу инвесторов в российский госдолг, а также риски введения дополнительных санкционных ограничений. Ранее данные факторы учитывались в пессимистичном сценарии макроэкономического прогноза АКРА, а теперь отражены в относительно небольшом росте средних ставок по рублевым заимствованиям правительства и в ожидаемом более существенном росте ставок в том случае, если санкции США распространятся на вторичный рынок российского госдолга.

Агентство прогнозирует, что «восстановительный рост экономики России по большей части закончится в 2021 году, как и бюджетное и монетарное стимулирование. Экономическая активность в текущем году вырастет на 3,4—3,7%, а затем ее рост постепенно замедлится до 2% на пятилетнем горизонте».

Агентство также пересмотрело оценки в рамках пессимистичного сценария макроэкономического прогноза. С учетом текущей стадии бизнес-цикла ожидать экономического кризиса в ближайшие год или два было бы слишком пессимистично даже для пессимистичного сценария, указывают в АКРА. В связи с этим в рамках текущего пересмотра прогноза пессимистичный сценарий предполагает не резкий рост финансового и экономического стресса в России и мире, а ускоренное накопление дисбалансов, потенциально ведущее к новому кризису ближе к концу прогнозного периода или за его пределами.

Речь идет о возможном формировании конъюнктуры более высокой и волатильной инфляции, а также более высоких глобальных процентных ставок на фоне инерционного восстановления экономического роста. В данной ситуации во многих странах мира монетарная и фискальная политики потенциально могли бы стать разнонаправленными с точки зрения экономического стимула.

АКРА: инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года К концу года показатель приблизится к 5%, считает глава АКРА Михаил Сухов.

Введение ограничений экономической активности, связанных с пандемией и сопоставимых по масштабу и срокам с карантинными мерами, введенными во время первой волны коронавируса, АКРА считает нереалистичным для России даже в пессимистичном сценарии. Текущие темпы вакцинации, по оценкам агентства, позволят развитым странам отказаться от периодических локдаунов уже в 2021 году, а развивающиеся страны, в меньшей степени обеспеченные вакцинами, будут вводить все менее и менее жесткие ограничения экономической активности даже в случае новых волн пандемии.



«В целом пережившая пандемию мировая экономика начинает сталкиваться с ее последствиями, проявляющимися с некоторым лагом, такими как возросшие суверенные долги, временное несоответствие загрузки производственных мощностей и спроса, а также необходимость сворачивания стимулирующих программ во избежание разгона инфляции», — заключают в АКРА.