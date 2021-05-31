Акционеры банка «Зенит» на годовом общем собрании переизбрали состав совета директоров. Всего в совет директоров кредитной организации вошли 12 человек, сообщает пресс-служба финансового учреждения.



Работу в составе совета директоров продолжат председатель правления, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» Нурислам Сюбаев, председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко, член совета директоров ПАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов.

Также свои позиции сохранили члены совета директоров предыдущего состава: генеральный директор Rawson Consulting Kft Терек Инабат, вице-президент Herculis Group Николай Карпенко, директор компании Kafa Finance Inc. Сергей Шибаев, начальник отделения «Нефтяник» банка «Зенит» Венера Тлеулиева, партнер АО «Экопси Консалтинг» Григорий Финкельштейн и генеральный директор ООО «Первая факторинговая компания» Аркадий Соколов.

Впервые в состав совета директоров банка вошли представитель ПАО «Татнефть» Ильдар Рахматуллин и ранее занимавший должность директора по информационным технологиям группы «Альфа-Банк» Мартин Пилецки.

Ильдар Рахматуллин родился в 1977 году. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит». С 2006 года занимает руководящую должность в ПАО «Татнефть».

Мартин Пилецки родился в 1965 году. Окончил Чешский технологический институт по специальности «микроэлектроника». Имеет большой опыт работы в международных и российских банках. С 2013 по 2019 год занимал должность директора по информационным технологиям и входил в состав правления в группе «Альфа-Банк».

Из совета вышли ранее занимавший должность начальника управления финансов ПАО «Татнефть» и входивший в состав правления компании Евгений Тихтуров, а также ранее занимавший должность члена правления и руководителя дирекции информационных технологий Райффайзенбанка Андрей Попов.