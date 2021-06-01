Россияне смогут оформить eSIM из дома, используя слепки лица и голоса, пишут «Известия» , ссылаясь на «Ростелеком». Оформить электронную сим-карту через ЕБС смогут абоненты Tele2, сообщили в компании, добавив, что клиентам не придется выходить из дома, поскольку чип для eSIM уже есть в смартфоне. В перспективе в этом заинтересованы «Сбер Мобайл» и «ВТБ Мобайл».

Для дистанционного заключения договора с оператором клиенту нужно сначала зайти в приложение Tele2, где он выберет номер телефона и тариф, а затем согласиться на предоставление паспортных данных с портала госуслуг — они будут автоматически прописаны в договоре. Далее клиента перенаправят в приложение «Биометрия» «Ростелекома» для прохождения идентификации: нужно направить на себя камеру, а также произнести комбинацию цифр.

Пользователи МТС сейчас могут оформить eSIM на сайте мобильного оператора, подтвердив свою личность через портал госуслуг. Также электронные сим-карты доступны через приложение сотового оператора. По словам представителя оператора, сейчас количество биометрических слепков составляет всего 170 тыс. Клиент «Сбера» может установить eSIM в приложении банка с последующим оформлением договора в офисе кредитной организации. «ВТБ Мобайл» в настоящее время прорабатывает возможность внедрения электронных сим-карт, рассматриваются варианты внедрения удаленной идентификации абонентов.

СМИ: в России предлагают создать единую систему хранения профилей eSIM Создание централизованной базы негативно отразится на развитии технологии, несет риски безопасности и приведет к монополизации рынка решений для eSIM, считают операторы.

Использование ЕБС для заключения договоров связи защищено в соответствии с требованиями регуляторов в сфере информационной безопасности: данные будут передаваться по специально организованным каналам связи, а биометрические и персональные сведения храниться раздельно — в ЕБС и ЕСИА соответственно, сообщили в Минцифры. Для повышения безопасности используются лицо и голос, а также технология Liveness, гарантирующая наличие живого человека на изображении.

По мнению экспертов, биометрические данные снимают все основные риски, так как они уникальны для каждого человека, и их на сегодня невозможно синтезировать, но риски могут возникнуть при взломе системы, где будут храниться образцы. В этом случае перед злоумышленниками откроется огромное поле для преступлений, особенно если не будут обеспечены дополнительные механизмы аутентификации. Также к рискам можно отнести как утечки данных абонентов, так и дипфейки (подделки биометрических данных). Но для того чтобы как-то повлиять на оформление электронной сим-карты, у мошенников должен быть доступ к биометрии или электронной подписи клиента, что пока встречается достаточно редко, поэтому на горизонте года-двух каких-либо опасений по поводу оформления сим-карт быть не должно, считают эксперты.