Некоторые банки с 1 июня 2021 года ввели изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка. Разберемся, что изменилось.



Кешбэк и бонусные программы

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold промо», «Все включено Мир промо», «Все включено Platinum промо», «Миг», «Премиальная» предлагает до 31 августа 2021 года повышенный кешбэк 7% — по «платиновым», 5% — по «золотым» «Все включено» и 3% — по карте «Миг» в категориях «Отдых, спорт и развлечения». Максимальная сумма вознаграждения составит 2 тыс. рублей в месяц.

СКБ-Банк по кредитной карте «Да!» начислит повышенное вознаграждение баллами в размере 10% при покупках в категориях группы «Путешествия» и 7% — в категориях группы «Мой дом». Остальные начисления в категориях не изменились. Максимальная сумма — 3 тыс. баллов в месяц.

Росбанк изменил условия начисления кешбэка по картам #МожноВСЁ — размер кешбэка больше не зависит от суммы покупок в течение месяца. В зависимости от подключенного пакета услуг клиент получит 3% за покупки в выбранных одной, двух или трех категориях. Условия начисления миль остались без изменений.

Банк «Кубань Кредит» в летний сезон будет начислять кешбэк в категории «Авто» (ранее — «Красота») по картам: «Дебетовая Infinite» — до 10%, «Мир Премиальная» — до 7%, «Мой сезон» — до 5%. Максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей в месяц, по Visa Infinite — 5 тыс. рублей в месяц.

Банк «Союз» в феврале будет начислять баллы в категории «Железнодорожные билеты» по картам: «Мой бонус» — в размере 8%, «Премиальная» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс. баллов.

УБРиР и ВУЗ-Банк по кредитной карте «Хочу больше» добавили категорию «Кафе и рестораны». При сумме покупок от 10 тыс. рублей в месяц начисляется кешбэк в размере 3% за покупки в категориях «Авиабилеты, аэропорты» и «Гостиницы», 2% — «Кафе и рестораны», «Дом, ремонт» и «Бытовая электроника» и 1% — на все остальные покупки.

Почта Банк запустил акцию, по которой пенсионеры смогут до конца текущего года получать кешбэк 5% за все покупки в супермаркетах. Для этого нужно до 31 августа подать заявление на перевод пенсии в Почта Банк, подключить программу «Мультибонус», получить хотя бы одну выплату пенсии на счет.

Процент на остаток

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте Card Plus, теперь будет начисляться 4,5% (было 4,4%) на сумму от 10 тыс. рублей.