Обслуживание карты Тип карты Visa Infinite Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (payWave) Выпуск и обслуживание 19 900 ₽ Выпуск и обслуживание 260 $ Выпуск и обслуживание 260 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 2 000 000 руб. в месяц, 1% - от 2 000 000,01 до 5 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 2 000 000 руб. в месяц, 1% - от 2 000 000,01 до 5 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 1 000 000 руб. в день, 5 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 28 000 долл. в месяц, 1% - от 28 000,01 до 70 000 долл.в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 28 000 долл. в месяц, 1% - от 28 000,01 до 70 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: 20 000 долл. в день, 70 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 28 000 евро в месяц, 1% - от 28 000,01 до 70 000 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 28 000 евро в месяц, 1% - от 28 000,01 до 70 000 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 3 евро Лимиты по операциям снятие наличных: 20 000 евро в день, 70 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

предоставление консьерж-сервис - бесплатно;

предоставление карты члена VIP-клуба Priority Pass - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

бесплатное предоставление карты PriorityPass Минусы взимание платы за несколько лет вперед Дата актуализации 05.02.2019 13:10 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.