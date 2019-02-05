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Дебетовая Infinite
Visa Infinite — Кубань Кредит
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 19 900 ₽
- стоимость обслуживания 260 $
- стоимость обслуживания 260 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
19 900 ₽
Выпуск и обслуживание
260 $
Выпуск и обслуживание
260 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 2 000 000 руб. в месяц, 1% - от 2 000 000,01 до 5 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 2 000 000 руб. в месяц, 1% - от 2 000 000,01 до 5 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,2%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,2%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 000 000 руб. в день, 5 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 28 000 долл. в месяц, 1% - от 28 000,01 до 70 000 долл.в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 28 000 долл. в месяц, 1% - от 28 000,01 до 70 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,2%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,2%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 20 000 долл. в день, 70 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 28 000 евро в месяц, 1% - от 28 000,01 до 70 000 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 28 000 евро в месяц, 1% - от 28 000,01 до 70 000 евро в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,2%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1,2%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: 20 000 евро в день, 70 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- предоставление консьерж-сервис - бесплатно;
- предоставление карты члена VIP-клуба Priority Pass - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатное предоставление карты PriorityPass
Минусы
- взимание платы за несколько лет вперед
Дата актуализации
05.02.2019 13:10
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Infinite» в 49 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Сайт
- kk.bank
- Отделения и банкоматы
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8 800 555-25-18 — единая справочная служба