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Дебетовая Infinite

Visa Infinite — Кубань Кредит
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 19 900 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
19 900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 2 000 000 руб. в месяц, 1% - от 2 000 000,01 до 5 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 2 000 000 руб. в месяц, 1% - от 2 000 000,01 до 5 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,2%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,2%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 000 000 руб. в день, 5 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • предоставление консьерж-сервис - бесплатно;
  • предоставление карты члена VIP-клуба Priority Pass - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатное предоставление карты PriorityPass
Минусы
  • взимание платы за несколько лет вперед
Дата актуализации
05.02.2019 13:10
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Infinite» в 49 городах России
470
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Сайт
kk.bank
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 42
Банкоматы 51
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба