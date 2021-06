Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за май 2021 года увеличилось на 565,1 тыс. человек до 12,2 млн, а число открытых индивидуальных инвестиционных счетов превысило 4 млн. Такие данные приводятся в сообщении фондовой площадки.

В мае 2021 года сделки на бирже совершали более 1,8 млн человек против 580,3 тыс. в мае прошлого года.

Частные инвесторы вложили в мае в российские акции на Московской бирже 32 млрд рублей, в облигации — 59,8 млрд, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) — 8,4 млрд. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 72% — приходилась на корпоративные облигации, 23% — на государственные облигации, 2% — на региональные, 3% — на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 37,7%, облигациями — 17,6%, на срочном рынке — 43,5%, на спот-рынке валюты — 12,2%.

Самые доходные облигации Выбор пользователей Банки.ру

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, достигла 207 млрд рублей (2,8 млрд долларов). Инвесторам доступны 80 биржевых фондов: 61 БПИФ и 19 ETF.

По итогам мая количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов превысило 4 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 714 млрд рублей. В структуре оборота 87% приходится на сделки с акциями, 7% — с облигациями, 6% — с биржевыми фондами.

Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами СберБанка (1,9 млн счетов), Тинькофф Банка (812 тыс.) и ВТБ (612 тыс. счетов), среди брокерских компаний — клиентами БКС (197 тыс. счетов), «Открытие Брокера» (107,4 тыс.), «Финама» (74,4 тыс. счетов), среди управляющих компаний — клиентами УК «Сбер Управление активами» (268 тыс. счетов), УК «Альфа-Капитал» (74 тыс.) и УК «Регион» (30,4 тыс.).

По итогам мая в «Портфель частного инвестора» (анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных) вошли акции «Газпрома» (19,4%), «Норникеля» (16,2%), обыкновенные и привилегированные акции СберБанка (12,9% и 8,4% соответственно), акции «Аэрофлота» (8,1%), «ЛУКОЙЛа» (7,7%), МТС (7,4%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (7,2%), акции «Северстали» (6,6%) и ценные бумаги Yandex (6,1%).

Самые доходные акции за прошлый год Выбор пользователей Банки.ру

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли акции Tesla Inc. (22,5%), Alibaba Group Holding Ltd (19,4%), Apple (14%), Baidu Inc. (9,2%), Boeing (7,6%), Amazon (5,9%), Intel (5,7%), Advanced Micro Devices, Inc. (5,6%), Qualcomm Inc. (5,3%), Pfizer Inc. (5%).



Также в сообщении Мосбиржи приводится топ-десятка биржевых фондов в портфелях частных инвесторов.