В АСВ назвали крупнейшие процессы в отношении беглых банкиров, пишут «Известия» . Общий объем требований к контролировавшим деятельность финансовых организаций лицам составляет 2,3 трлн рублей, заявил заместитель гендиректора агентства Андрей Мельников. По его словам Мельникова, крупнейший зарубежный процесс ведется в отношении совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры, которая была президентом кредитной организации, Ларисы Маркус: объем неудовлетворенных требований кредиторов составляет 218 млрд рублей.

Следующий по объему неудовлетворенных требований процесс — в отношении бывшего владельца банка «Российский Кредит» Анатолия Мотылева. Другие крупнейшие судебные процессы касаются бывшего собственника Межпромбанка Сергея Пугачева (объем неудовлетворенных требований кредиторов составляет порядка 80 млрд рублей) и экс-президента Пробизнесбанка Сергея Леонтьева (долг перед клиентами — около 59 млрд рублей).

АСВ оценило в 100 млн долларов найденные активы Беджамова и его сестры Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценивает найденное имущество банкиров Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова и Ларисы Маркус в 100 млн долларов. Об этом РБК сообщил первый замглавы АСВ Андрей Мельников на Петербургском международном экономическом форуме. Бывший совладелец ВПБ Беджамов сейчас находится в Лондоне, где агентство вместе с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп») судится с ним в Высоком суде по делу о мошенничестве. Лариса Маркус — экс-глава банка и сестра Беджамова — приговорена к 8,5 года лишения свободы в России.

Процедура трансграничного банкротства начинается с получения решения суда в России, далее с торгов продаются все активы внутри страны, рассказал член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов. После этого подаются международные запросы, выясняется, в каких странах находятся остальные активы, и специалисты стремятся получить судебные решения и аресты имущества в этих государствах, затем реализуются иностранные активы и средства перечисляются в конкурсную массу. Именно с ними возникают основные сложности — конкурсное производство сталкивается сначала с тем, что активы найти не удается. Предприниматели передают активы в трасты, а по общему правилу активы траста не отвечают по долгам. Доказать обратное очень сложно, рассказал Брисов. Он добавил, что за границей часто решения наших судов не воспринимаются как законные акты с точки зрения международного права — следовательно, приходится зачастую инициировать самостоятельные процессы в каждой стране.

Возможность взыскания имущества в иностранной юрисдикции — всегда проблема: у России всего восемь международных договоров, позволяющих признать национальное решение за границей, тогда как большинство взысканий сейчас происходят по принципу взаимности между странами, отметил старший юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев. Рассмотрение дела за рубежом само по себе может занять годы. По словам юриста, сейчас АСВ привлекает международные и иностранные юридические фирмы для поиска активов и взыскания, а оплачивать эти услуги планируется в процентах от фактически полученных средств.