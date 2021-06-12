Банк «Зенит» завершил первый этап внедрения нового розничного кредитного конвейера. Новая платформа позволит принимать решения по потребительским кредитам для частных клиентов от одной минуты, при этом уровень одобрения заявок увеличится в среднем на 25%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Кредитный конвейер построен на новой технологической платформе и использует лучшие технологии поведенческого скоринга. За принятие решения отвечает автоматизированная система, разработанная и адаптированная под текущие потребности розничного бизнеса. В результате это поможет снизить себестоимость выдачи кредита на 30%, что положительно скажется на стоимости кредитования для клиента», — говорится в релизе.

До конца июля процесс будет масштабирован на все офисы кредитной организации.