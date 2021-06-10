ЦБ представил дополнения к положению «О стандартах эмиссии ценных бумаг», касающиеся выпуска облигаций для ответственного инвестирования (ESG), пишет «Коммерсант» . Согласно документу, эмитенту дается право не только заявлять конкретный проект, который будет финансироваться долговыми бумагами, но и инвестиционную политику по отбору и оценке таких проектов. Кроме того, в случае нецелевого использования привлеченных средств исключено требование обязательного погашения облигаций, оно остается по желанию эмитента. Взамен этого инвесторы получают право требования досрочного выкупа ценных бумаг либо право на увеличение купонных выплат по таким облигациям или другие варианты компенсаций.

Одновременно вводятся требования о проведении независимой внешней оценки соответствия облигаций, о включении в решение о выпуске сведений о политике эмитента по управлению привлеченными денежными средствами, а также информирования эмитентом о фактах нецелевого использования средств, о случаях нарушениях принципов и стандартов финансовых инструментов в сфере экологии и «зеленого» финансирования.

Deloitte оценил готовность бизнеса и банков внедрять «зеленые» принципы Менее 30% опрошенных банков считают, что климатические изменения будут влиять на финансовые результаты компании.

Участники рынка, инвесторы и эмитенты, признают, что изменения в регулировании создают более благоприятные условия для финансирования «зеленых» проектов. По словам зампреда Совкомбанка Олега Машталяра, «новые правила эмиссии таких бумаг будут улучшать и оптимизировать процессы выпусков». Зампред Россельхозбанка Анна Кузнецова отметила, что нововведения делают ESG-облигации более привлекательным инструментом привлечения финансирования для эмитента. По оценке Россельхозбанка, количество эмитентов «зеленых» и социальных облигаций на российском рынке по итогам 2021 года может вырасти более чем на 50%.

Для развития рынка потребуется решить вопросы, стимулирующие и эмитентов за счет субсидий правительства, и участников рынка за счет стимулирующего регулирования. Как указал Машталяр, «выделение этого класса активов в нормативных актах, введение отдельных лимитов и нормативов, способствующих приобретению «зеленых» облигаций». В целом же привлекательность этих инструментов для инвесторов остается неочевидной. По словам собеседника в крупной металлургической компании, учитывая, что в доходности традиционных и «зеленых» облигаций значимой разницы нет, у банков нет стимулов для дополнительного увеличения спроса на эти бумаги. Триггером для них могут стать послабления в рисковых коэффициентах банковских нормативов, отметил он. «Зеленые» компании и банки, организующие выпуск их облигаций, должны будут сначала доказать, что эти «зеленые» обязательства не являются более рискованными, а «зеленые» проекты — более дотационными, чем облигации и проекты обычного бизнеса, отметил гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.