Более 80% российских банков не понимают, какая информация о ESG-направлении (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление) наиболее важна для принятия решений инвесторами и кредиторами, пишет РБК . Такой вывод содержится в исследовании «ESG банкинг в России», которое сделала консалтинговая компания Deloitte по заказу Ассоциации банков «Россия».

Как отмечается в отчете, российский бизнес в большинстве своем не готов нести дополнительные издержки на внедрение стратегий устойчивого развития. Определять ESG-повестку в России в ближайшее время будут банки. Только 10% банков применяют какие-либо ESG-практики, показало исследование Deloitte. Менее 30% опрошенных банков считают, что климатические изменения будут влиять на финансовые результаты компании. Около 40% ожидают, что климатические изменения будут влиять на финансовые результаты через три года, около 15% банков оценивают учет ESG-факторов в своей работе как существенный, около 30% ожидают, что учет ESG-факторов в их работе будет существенным через три года. Менее 5% банков учитывают некоторые ESG-индикаторы при оценке своих долгосрочных показателей эффективности, около 20% банков считают, что в течение следующих трех лет существенно увеличится роль ESG-рейтингов. По мнению 45% кредитных организаций, необходимо создать стандартизированный подход для оценки социальных и экологических затрат и выгод, которые несет за собой внедрение ESG-принципов.

ЦБ готовит рекомендации для советов директоров российских ПАО по учету ESG-рисков В Банке России уточнили, что документ находится в достаточно высокой степени проработки.

К локальным ограничениями продвижения ESG-банкинга в России авторы исследования относят высокую ресурсоориентированность российской экономики, не позволяющую осуществить быстрый переход без значительных затрат; отсутствие комплексного госрегулирования по интеграции ESG-факторов в корпоративную деятельность банков; отсутствие специализированных подходов к ESG-банкингу в контексте специфики российской экономики; недостаток информированности о преимуществах интеграции ESG-принципов в бизнес-модели; отсутствие единых стандартов выдачи «зеленых» кредитов. Скорость, устойчивость и глубина интеграции ESG-факторов в банковский бизнес будут зависеть от регулирования и господдержки этой сферы.

Ускорить это развитие может введение в 2023 году европейской системы трансграничного углеродного регулирования, считают эксперты. По оценкам Минприроды, ущерб от его введения для российских компаний может превысить 3 млрд евро в год. На банковскую ESG-повестку в России также повлияют инициативы администрации президента США и Европейского центрального банка по интеграции оценки климатических и экологических рисков в банковские инвестиционные и кредитные процессы, отметили эксперты. По их мнению, чтобы проекты с низким уровнем выбросов углерода стали приоритетными и для российских инвесторов, необходимо принятие единой шкалы и методологии ESG-рейтингов, а также экономическая мотивация инвесторов на уровне регулирования и законодательства.