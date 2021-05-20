Банк России разрабатывает рекомендации для членов директоров публичных акционерных обществ по учету ESG-рисков (environmental — экология, social — социальное развитие, governance — корпоративное управление). Об этом сообщил начальник управления развития корпоративных отношений департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Андрей Якушин на конференции «Российский ТЭК в «зеленой» повестке современности».

«Для ряда компаний действия правительств в ситуации с климатом создают не только риски, но и возможности. Это и новые продукты, и новые сферы деятельности, инновации, которые могут существенно повысить прибыльность и привлекательность таких компаний. Это и вопросы корпоративного управления, так как советы директоров компаний всех секторов должны четко понимать, что сейчас необходимо учитывать ESG-риски. И мы в этом году готовимся выпустить рекомендации для ПАО, адресованные членам советов директоров, где мы обращаем их внимание на важность оценки и учета этих рисков для их компаний», — сказал он.

Якушин уточнил, что документ находится в достаточно высокой степени проработки. «Мы обсудили его на наших подгруппах, дальше мы ждем критических замечаний и будем выносить на экспертный совет по корпоративному управлению при ЦБ. Скоро документ поступит в более широкую плоскость обсуждения. Не исключено, что документ появится к осени», — добавил глава управления.

Вопросы устойчивого развития в области экологии, социального и корпоративного управления становятся все более значимым фактором инвестирования и финансирования компаний.

«Зеленое» финансирование предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.