Мошенники в России обзванивают клиентов банков с помощью роботов и просят подтвердить перевод, убеждая, что в настоящее время операции по карте приостановлены, сообщает РИА Новости .

Корреспонденту агентства позвонил «робот» якобы из банка со словами: «Перевод на сумму 3 тысячи 600 рублей показался нам подозрительным, и мы приостановили операции по вашей карте. Для его подтверждения скажите «да». Журналист прервал разговор, при этом он не совершал никаких операций в этот момент.



Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтвердила, что это мошеннический звонок. За три недели работы платформы ОНФ «Мошеловка» было зафиксировано уже несколько десятков сигналов о звонках роботов от имени банков. Мошенники просят не только подтвердить голосовому представителю банка осуществление переводов, но и перевыпуск карт или подачу кредитных заявок, добавила она.

Сценарий подобного мошенничества достаточно хитрый и имеет несколько вариаций, говорит Лазарева. Если продолжить разговор с роботом-мошенником и ответить ему «нет», злоумышленники могут подключить к разговору «оператора для уточнения подробностей».



И вот когда такой оператор начитает уточнять, действительно ли потребитель не осуществлял операций по счету или не заказывал оформления кредита, а потребитель отвечает отрицательно, ему начинают угрожать, что он «вводит банк в заблуждение», а это уголовная статья «Мошенничество». Начинается шантаж с требованием перевести деньги на указываемые оператором счета, чтобы «делу не дали ход», раскрыла подробности эксперт.

Еще одна вариация этой схемы рассчитана на невнимательность граждан, предупредила Лазарева. Например, вопрос может быть задан таким образом: «Вы действительно хотите отменить перевод»? В таком случает ответ «нет» будет означать подтверждение перевода, отметила Лазарева. А два противоречивых ответа дают повод вновь подключить к разговору «оператора». «В некоторых случаях такие беседы заканчиваются установкой на телефон жертвы ПО, предоставляющего удаленный доступ к устройству и затем списанию денег со всех счетов», — заключила эксперт.

В России появилась платформа для борьбы с мошенниками «Мошеловка» Одна из задач ресурса — привить гражданам привычку сообщать в полицию о каждом преступлении, чтобы увеличить шансы на разоблачение преступных групп.

Как сообщалось, телефонные мошенники крадут со счетов россиян 3,5—5 млрд рублей ежемесячно, говорил ранее заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов. Самой распространенной схемой (61%) телефонного мошенничества он назвал перевод денег на «защищенный» счет. В таком случае человек снимает деньги или берет кредит и вносит их на счет преступника.