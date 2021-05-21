В России 21 мая запускается платформа «Мошеловка» для выявления мошенников и борьбы с ними, пишут «Известия» . Презентация ресурса «Народным фронтом» пройдет на Российском интернет-форуме. Гражданам, которые или пострадали от действий злоумышленников, или получили подозрительные звонки, предлагается сообщить об этом, воспользовавшись специальной формой. В ближайшее время доступ к ресурсу получат волонтеры конкурса «Лидеры России», Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений. Добровольцы будут обрабатывать обращения граждан, систематизировать, наполнять портал информацией о выявленных случаях, пострадавшим гражданам предложат воспользоваться специальным алгоритмом действий. Как сообщили в ОНФ, затем информацию передадут ЦБ и правоохранительным органам.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, в основе платформы лежат принципы «одного окна» и взаимопомощи. Она пояснила, что одна из задач ресурса — привить гражданам привычку сообщать в полицию о каждом преступлении, чтобы увеличить шансы на разоблачение преступных групп. Бороться с мошенничеством сложно, но необходимо, отметил директор АРФГ Вениамин Каганов. По его мнению, важны просвещение граждан и формирование установок на безопасное финансовое поведение.

ЦБ ожидает роста числа мошеннических звонков и усложнения схем Регулятор обсуждает с Минцифры принятие регулирующего закона.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея полагает, что действенность платформы будет зависеть от того, станет ли его использовать значительное количество людей, особенно из уязвимых групп населения. На создание такого бренда может понадобиться довольно много времени и ресурсов с точки зрения продвижения сайта, информирование должно быть постоянным, а сообщения от населения должны приходить в значительном объеме, уверен он. Что касается практической ценности портала для регулятора и правоохранительных органов, то это будет зависеть от качества информации от граждан и кураторов сайта. Также необходимо предусмотреть риски использования такого «одного окна» борьбы с мошенничеством самими злоумышленниками: они могут клонировать этот ресурс и просить пользователей указать персональные данные, рассказал Кривошея.

Как считает замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова, эффективность «Мошеловки» будет определяться тем, приведет ли деятельность ресурса к ликвидации преступных групп и приговорам злоумышленникам. Если портал предоставит алгоритм действий в случае разных инцидентов и поможет составить заявление, больше пользователей зафиксируют нарушения и потенциально повысится вероятность обнаружения и задержания злоумышленников, подчеркнула она.