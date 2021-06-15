Банк «Зенит» запустил сервис «Онлайн-конвертация валюты» для клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь предприниматели могут покупать и продавать валюту по рыночным курсам в режиме онлайн c 10:00 до 23:50 по московскому времени. К конвертации доступны доллары США, евро, китайские юани, британские фунты и швейцарские франки», — говорится в релизе.



Участникам ВЭД предоставляются дополнительные опции: возможность покупки валюты за счет овердрафта и трансляция рыночных курсов без учета и с учетом банковской комиссии. Сервис доступен всем клиентам в системе «Клиент — банк» без подключения дополнительного ПО. Сделки проводятся по курсу от Московской биржи.

«Новый сервис поможет клиентам увеличить скорость расчетов, так как средства от конвертации зачисляются в течение нескольких минут», — отметил руководитель блока МСБ банка «Зенит» Дмитрий Дьяков.