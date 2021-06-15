Спад ВВП России в I квартале 2021 года составил 0,7%, свидетельствуют данные Росстата. Предварительно Росстат оценивал сокращение ВВП в I квартале в 1%.

Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в I квартале 2021 года составил 26,771 трлн рублей, индекс физического объема ВВП к соответствующему периоду 2020-го — 99,3%, индекс-дефлятор — 108,9%.

Как следует из материалов Росстата, рост индекса физического объема ВВП (плюс 0,3 процентного пункта) по сравнению с предварительной оценкой обусловлен уточнением темпов промышленного производства (плюс 0,4 п. п.), оптового товарооборота (плюс 1,1 п. п.), грузооборота (плюс 0,1 п. п.) и пассажирооборота (плюс 0,4 п. п.), а также уточнениями первичной статистической отчетности предприятий и получением информации от Банка России.



«Основными факторами снижения индекса физического объема ВВП за I квартал 2021 года являлись ограничительные меры по распространению коронавирусной инфекции и низкий спрос на энергоресурсы в мире. Несмотря на постепенное оживление экономики, в отдельных отраслях наблюдалось снижение индексов физического объема добавленной стоимости по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Так, сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (минус 7,5%), учреждения культуры и спорта (минус 4,1%), предприятия транспорта (минус 3,2%), организации, оказывающие прочие услуги населению (минус 1,3%). Кроме того, на фоне низкого спроса на энергоресурсы в мире падение наблюдалось в добывающей промышленности (минус 7,4%).

Рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в обрабатывающих производствах (плюс 0,6%), в сфере обеспечения электрической энергией газом и паром (плюс 9%), в отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (плюс 13%), в строительстве (плюс 0,1%), оптовой и розничной торговле (плюс 0,7%), в сфере информации и связи (плюс 4,5%). Сохраняющийся спрос на банковские услуги обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (плюс 6,7%).