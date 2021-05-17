По предварительной оценке Росстата, сокращение ВВП РФ в I квартале 2021 года составило 1%, говорится в сообщении ведомства.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года по предварительной оценке cоставил 99%», — сказано в документе.

Поясняется, что предварительная оценка ВВП за I квартал 2021 года выполнена на основе производственного метода. ВВП, рассчитываемый производственным методом, представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах и чистых налогов на продукты.

Предварительная оценка ВВП за I квартал 2021 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Первая оценка ВВП за I квартал 2021 года будет опубликована 15 июня 2021-го. В публикации будут представлены номинальные объемы, индексы физического объема, индексы-дефляторы ВВП, а также валовой добавленной стоимости в разрезе отраслей экономики. При расчете будут учитываться дополнительная информация, поступившая к этому времени от министерств, ведомств и Банка России, а также корректировки на основе уточненных данных респондентов.