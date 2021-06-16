Госдума в первом чтении приняла законопроект, который закрепляет возможность и механизмы использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования их на бумажном носителе. Соответствующая информация размещена на сайте нижней палаты парламента.

Проект закона предлагает дополнить Трудовой кодекс РФ статьей 22.1 «Электронный документооборот в сфере трудовых отношений». В настоящее время, согласно действующему законодательству, нет законных оснований для оформления кадровых документов только в электронном виде. К ним относятся трудовой договор, ученический договор, договор о материальной ответственности и еще около 30 видов других кадровых документов.

«Законопроект подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками (в том числе их представительными органами), закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор», — говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что электронный документооборот будет реализован через единую цифровую платформу «Работа в России» путем взаимодействия с порталом «Госуслуги». При подписании электронных документов планируется использовать усиленную квалифицированную электронную подпись.

О переходе на электронный кадровый документооборот работодатель должен будет уведомить сотрудников, которые, в свою очередь, могут отказаться от ведения их кадровых документов в электронном виде. Кроме того, коллективным договором может быть предусмотрено распространение работодателем электронного документооборота на всех работников, если более 50% сотрудников дали согласие на переход на электронный документооборот.