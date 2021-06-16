Тинькофф Банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании «МегаФон» на сумму более 677 млн рублей, следует из картотеки дел на сайте суда.

Исковое заявление зарегистрировано 15 июня. Третьим лицом в иске выступает Федеральная антимонопольная служба России. Суть исковых требований не уточняется.

В марте банк подавал иск к МТС на 1,1 млрд рублей. В тексте документа говорится, что банк понес убытки в результате противоправных действий, связанных со злоупотреблением МТС своим доминирующим положением на рынке и установлением монопольно высокой цены на СМС-рассылки. Таким образом, по мнению банка, действия МТС причинили ущерб кредитной организации в размере более 1 млрд рублей. Источник в банке подтвердил содержание искового заявления.