Бизнес попросил поддержки у чиновников во время обязательной вакцинации от COVID-19 ряда сотрудников, пишут «Известия» . Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо столичному санитарному врачу Елене Андреевой с просьбой уточнить, какие сейчас есть основания для недопуска на работу невакцинированных сотрудников. Также ассоциация спросила, будут ли чиновники Роспотребнадзора и московского правительства поддерживать бизнес, если он столкнется с проблемами при проверках трудовой инспекции.

Ассоциация подчеркнула, что отстранить от работы можно только в исключительных случаях, которые предусмотрены статьей 76 Трудового кодекса. Например, если человек пришел на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Первая же жалоба работника в государственную инспекцию труда столицы или области повлечет за собой штраф, а затем 90 дней закрытия за нарушение ТК, сказано в письме АКОРТ.

Надзор за исполнением требований обязательной вакцинации сотрудников начнется с 15 июля. Главконтроль сможет оштрафовать ИП на сумму до 50 тыс. рублей, организации — до 300 тыс. рублей. Если нарушения зафиксируют и при повторной проверке, то санкции возрастут до 1 млн рублей для ИП и организаций. Их работу смогут приостановить на три месяца. Министр труда Антон Котяков ранее подтвердил, что непривитых можно отстранять от работы. Но прямых указаний на это в Трудовом кодексе нет.

Котяков: невакцинированного сотрудника можно отстранить от работы Работника, который не прошел обязательную вакцинацию, можно отстранить от работы. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Де-юре высказанные ретейлерами риски обоснованы, но де-факто опасность не такая серьезная, пояснил президент Московской коллегии адвокатов Ренат Курбанов. Сейчас проверяющие органы вряд ли будут проводить инспекции бизнеса, они будут учитывать сложившуюся конъюнктуру, считает он. А суды могут не согласиться с позицией Минтруда о том, что отстранение невакцинированных сотрудников возможно и легально, полагает эксперт. По словам главы Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, в случае зафиксированного нарушения пострадать может лишь один конкретный магазин, а не вся сеть. Он уточнил, что в случае закрытия магазина компания потеряет не только выручку конкретной торговой точки, но и понесет расходы от потери скоропортящегося товара, который не успеет реализовать.