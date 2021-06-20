Работника, который не прошел обязательную вакцинацию, можно отстранить от работы. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», — сказал министр. По его словам, отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

«Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», — подчеркнул Котяков.

Мотивация к вакцинации: законно ли наказывать работников за отказ привиться Вакцинацию от коронавируса некоторых категорий работников сделали обязательной в Москве и Московской области. Очевидно, за столицей подтянутся и другие регионы. Следующим в повестке появился вопрос: что делать с непривитыми гражданами? Временно отстранять их от работы с сохранением зарплаты или без нее, а может, и вовсе увольнять? Банки.ру спросил у юристов, законно ли наказывать работников за отказ привиться и что грозит работодателям, если их работники — противники вакцинации.

Также глава Минтруда отметил, что если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин заявил о необходимости сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с коронавирусом и наращивания темпов вакцинации. «Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации, все возможности для этого у нас есть», — сказал Путин в своем обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов.

