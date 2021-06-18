Вакцинацию от коронавируса некоторых категорий работников сделали обязательной в Москве и Московской области. Очевидно, за столицей подтянутся и другие регионы. Следующим в повестке появился вопрос: что делать с непривитыми гражданами? Временно отстранять их от работы с сохранением зарплаты или без нее, а может, и вовсе увольнять? Банки.ру спросил у юристов, законно ли наказывать работников за отказ привиться и что грозит работодателям, если их работники — противники вакцинации.

Вакцинация добровольная и обязательная

Прививки в России — дело добровольное, хотя и не для всех. Существуют определенные специальности, где работа связана с высоким риском заболевания, например инфекционными болезнями, и для таких граждан обязательно проведение профилактических прививок. Перечень таких работ установлен постановлением правительства РФ от 15.07.99 № 825 (в ред. от 24.12.2014).

Кроме того, прививки обязательны, например, для выезда в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами РФ требует конкретных профилактических прививок. Отказался — и не сможешь выехать за границу.

В каких случаях и какие прививки положено делать, записано в национальном календаре профилактических прививок. «Прививка от коронавируса входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, то есть ее обязательно проводят по эпидпоказаниям для отдельных категорий работников (например, врачи и учителя) и только при угрозе возникновения инфекционных болезней, — объяснила ведущий юрисконсульт «КСК Групп» Ирина Михеева. — Но в отличие от национального календаря прививок ее делают не планово, а только в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. В Госдуму внесен законопроект о включении профилактических прививок от коронавируса в национальный календарь прививок, но пока его еще не рассматривали».

Пока этого не произошло, по словам Ирины Михеевой, решения о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимаются главными государственными санитарными врачами РФ и субъектов РФ. «Принуждение к вакцинации в отсутствие такого предписания незаконно, — добавляет она. — В Москве, например, главный санитарный врач в постановлении от 15 июня 2021 года призвал обеспечить проведение профилактических прививок от коронавируса перечисленным в нем категориям работников».

Власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников Столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Об этом сообщил в среду уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы.

Кто обязан привиться

Указ мэра Москвы № 32-УМ от 16.06.2021 «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» и постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве Е. Е. Андреевой от 15 июня 2021 года №1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» в Москве привели в действие механизм обязательной вакцинации, предусмотренный федеральным законодательством об иммунопрофилактике. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации нужно провести вакцинацию 60% работников. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, МФЦ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.

«Вакцинация не является принудительной — работник вправе отказаться от медицинского вмешательства, однако в ситуации пандемии возможны санкции, — говорит юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Серафима Самодурова. — За отказ от вакцинации работодатель не имеет права уволить работника, однако обязан отстранить его от работы на основании ст. 76 Трудового кодекса РФ и п. 2 ст. 5 федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» на весь период, пока сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Но ни постановление главного государственного санитарного врача Москвы, ни указ мэра Москвы не определяют сроков эпидемии, а потому работник может быть отстранен на неопределенный срок. При этом отстранение от работы происходит без сохранения заработной платы (ст. 76 Трудового кодекса РФ)».

Согласна с ней и адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова, по словам которой ст. 5 федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» дает гражданам при осуществлении иммунопрофилактики право на отказ от профилактических прививок. Ст. 10 этого закона гласит, что профилактические прививки проводятся при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

Как правильно отказаться от прививки

Серафима Самодурова советует отказываться от вакцинации работнику в письменной форме, предоставить работодателю объяснительную с указанием причин отказа от иммунопрофилактики. «Обоснование отказа от вакцинации следует описать подробно и аргументированно, поскольку работодатель имеет право счесть отказ неуважительным и привлечь работника к дисциплинарной ответственности, — объясняет она. — После двух и более дисциплинарных взысканий работник может быть уволен».

Конечно, такое увольнение можно оспорить в суде, но не факт, что гарантированно его выиграете. «Защиту следует строить на аргументировании необоснованности привлечения к дисциплинарной ответственности ввиду уважительности причин отказа от вакцинации, — говорит Серафима Самодурова. — Также не лишним будет отметить обязанность работодателя организовать вакцинацию в рабочее время по желанию работника. Направление на вакцинацию в нерабочее время по инициативе работодателя нарушает права работников. Отметим также, что неправомерно наложение дисциплинарных взысканий на работников, не прошедших вакцинацию по причине наличия медицинских противопоказаний. Такие работники должны быть переведены на удаленную работу, если это позволяет характер их деятельности».

А вот увольнять за отказ вакцинироваться работодатели права не имеют. «Увольнять работника за отказ от прививки неправомерно, — говорит Ирина Михеева. — В крайнем случае, если это возможно по характеру работы, то лучше перевести работника на работу, не связанную с непосредственным контактом (удаленную работу). В случае незаконного увольнения работник может пожаловаться в трудовую инспекцию и/или обратиться в суд со заявлением о восстановлении в должности и оплате за вынужденный прогул».

Аналогичного мнения придерживается и Евгения Рыжкова: «Если специальность работника не указана в календаре профилактических прививок или постановлении правительства РФ, то его увольнение является незаконным и он может его оспорить в течение одного месяца в суде и потребовать компенсацию за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда».

Но оспаривание увольнения имеет смысл, если работник уволен по инициативе работодателя. Если он подписал соглашение о расторжении договора или был уволен по собственному желанию, признание увольнения незаконным практически невозможно.

«Если работник откажется увольняться, то работодателю придется искать повод для увольнения, чаще всего начинают привлекать к дисциплинарной ответственности, — продолжает Евгения Рыжкова. — Если вас наказали не увольнением, приказ все равно нужно обжаловать, так как это только начало».

Адвокат советует при оспаривании в первую очередь обратить внимание на соблюдение процедуры: истребовал ли работодатель у работника объяснения об обстоятельствах совершения дисциплинарного проступка, предоставил ли двухдневный срок для дачи объяснений, не был ли приказ об увольнении вынесен в выходной день, в период нахождения работника в отпуске или на больничном. Кроме того, необходимо оценить обоснованность привлечения к дисциплинарной ответственности и соразмерность примененного дисциплинарного взыскания.

Работодателям-нарушителям грозят штрафами

Работодатели тоже оказались в щекотливом положении. С одной стороны, заставлять работников делать прививку они не могут, с другой стороны, рискуют нарваться на штрафы.

Работодатели — юрлица и ИП — могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП за невыполнение противоэпидемических мероприятий, считает Серафима Самодурова, в частности, за допуск не иммунизированных работников к исполнению своих трудовых обязанностей. Штрафы составят до 150 тыс. рублей для ИП и до 500 тыс. рублей — для юридических лиц. Привлекают к административной ответственности должностные лица Роспотребнадзора.

«Относительно привлечения к ответственности по ст. 3.18 московского КоАП сохраняется неопределенность: не указаны должностные лица, которые имеют право привлечь организацию к ответственности по такому основанию. Обычно Москва заключает соглашения с органами власти, например с МВД, которым передает полномочия по привлечению к ответственности на основании столичного КоАП, — говорит она. — Успешное оспаривание рассматриваемых «ковидных» штрафов, как показывает практика, весьма маловероятно. В случае судебного разбирательства упор следует сделать на самой процедуре привлечения к ответственности, продемонстрировать, что не все действия должностных лиц соответствовали предписаниям закона».



Насколько это законно и можно ли оспорить штрафы в суде — вопрос непростой, вступающий в конфликт с провозглашенным в Конституции правом гражданина на отказ от медицинского вмешательства, говорит Ирина Михеева. «Да и в самом постановлении главврача речь идет об организации условий для проведения вакцинации. Однако, анализируя судебную практику по делам об оспаривании противокоронавирусных мероприятий, прогнозы не радужные, несмотря на то что многие из них носят рекомендательный характер», — отмечает она.



Преференции вместо наказания

«На мой взгляд, в настоящий момент население испытывает недостаток в информации о вакцинации, — считает Ирина Михеева. — Именно доходчивой, научно обоснованной, объективной информации, а не пропаганды, не манипуляций, не запугиваний, а именно информации, чтобы абсолютно любой гражданин смог понимать плюсы и минусы вакцинации и сам принять взвешенное решение. При мне сегодня в очереди в одну коммерческую клинику мужчина пришел добровольно делать «укол» от ковида. Естественно, его вежливо перенаправили на госуслуги. Но, на мой взгляд, это яркий пример недостаточности разъяснительной работы. Человек встал ни свет ни заря, занял очередь — очень хотел сделать прививку, он просто элементарно не знал, куда идти... Так, может, не карательными мерами будем решать проблему. Почему государству не пойти от обратного: предоставить преференции, послабления и т. п. Глядишь, и вакцинация с мертвой точки сдвинулась».

Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru