Столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Об этом сообщил в среду уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы.

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», — сказал он.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что работодатели должны бесконфликтно решать вопрос вакцинации сотрудников от коронавируса, отстранение от работы за отказ прививаться может привести к массовым судебным разбирательствам.



«Я думаю, если пойдут масштабные судебные процессы, вряд ли суды поддержат такое положение вещей. Все-таки здесь уже могут вмешаться судебные процессы на уровне Конституции РФ. Мне кажется, что до этого доводить нельзя, не тот момент, чтобы на проблемы с COVID-19 еще накладывать проблемы судебных исков и разбирательств на эту тему», — пояснил Рязанский ТАСС.

«Мне кажется, надо искать такие пути решения, которые бы устраивали в том числе и людей, которые имеют свою собственную точку зрения на прививки. Это опасно конфликтами в коллективах, в целом в гражданском обществе. Нам сейчас эти конфликты не нужны, надо искать бесконфликтные пути решения», — добавил сенатор.

По его мнению, в случае наличия серьезной угрозы распространения коронавируса необходимо вводить более жесткие ограничения в субъектах РФ.

Напомним, ранее на этой неделе в Москве была введена обязательная вакцинация 60% работающих в сфере услуг. Соответствующее постановление было принято главным санитарным врачом столицы в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Из соответствующего указа мэра столицы Сергея Собянина следует, что информацию, подтверждающую выполнение требований, организации и индивидуальные предприниматели должны представить в период с 1 по 15 июля 2021 года в электронном виде с использованием личного кабинета на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила, что руководители организаций должны до 15 августа обеспечить введение указанной доле сотрудников двух компонентов вакцины от коронавируса; обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников составит для индивидуальных предпринимателей до 50 тыс. рублей, для организаций — до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца, сообщил ТАСС в среду начальник Главконтроля Евгений Данчиков.



Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья и Кемеровской области.