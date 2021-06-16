В Москве введена обязательная вакцинация 60% работающих в сфере услуг. Соответствующее постановление было принято главным санитарным врачом столицы в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте мэра Москвы .

Из соответствующего указа мэра столицы Сергея Собянина следует, что информацию, подтверждающую выполнение требований, организации и индивидуальные предприниматели должны представить в период с 1 июля по 15 июля 2021 года в электронном виде с использованием личного кабинета на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Как уточняется в заметке РИА Новости на эту тему, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила, что руководители организаций должны до 15 августа обеспечить введение указанной доле сотрудников двух компонентов вакцины от коронавируса; обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

Штрафы для бизнеса за невыполнение требования о вакцинации в Москве составят до 1 млн рублей Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников составит для индивидуальных предпринимателей до 50 тыс. рублей, для организаций — до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца, сообщил ТАСС в среду начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья, свидетельствует информация на сайте областного правительства . «Главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других», — указано в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что до 15 июля предприятиям и организациям нужно подать сведения о вакцинации сотрудников на региональный портал госуслуг.

Как отметил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с распространением COVID-19 в столице продолжает развиваться драматически. «В Московском регионе проживает около 20 миллионов человек. Москва находится на перепутье всех дорог. Именно по ней приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей», — заявил он, отметив, что «сегодня жители столицы имеют полный доступ к одной из лучших и надежных вакцин — ею привились уже больше 1,8 миллиона москвичей».

«Только когда 60% взрослых жителей получат вакцину и антитела, мы сможем защитить тех, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям», — заявил в свою очередь Воробьев.

На сайте мэрии указано, что сегодня в Москве можно бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцина доступна всем желающим старше 18 лет в 100 пунктах на базе городских поликлиник. Чтобы попасть в них, нужна предварительная запись. Без записи сделать прививку можно в торговых центрах, флагманских центрах госуслуг «Мои документы», вузах и популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах «Здоровая Москва» в городских парках. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Сама вакцина там бесплатна, оплатить нужно только услуги по введению инъекции.

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, которое приводит ТАСС , работодатели в сфере услуг не могут обязать своего сотрудника пройти вакцинацию от коронавируса или уволить за отказ от нее.

«Уволить этого человека (отказавшегося от вакцинации. — Прим. ТАСС) руководителю будет нельзя, а руководитель этого человека будет подвергаться дополнительным административным наказаниям со стороны администрации города. Это очень сложный вопрос, который не имеет, к сожалению, правового решения», — сказал Рязанский.

По словам сенатора, сотруднику можно предложить виды работы, которые не предполагают присутствия на рабочем месте. Кроме того, руководителям следует очень тщательно разбираться в причинах отказа сотрудника от вакцинации, подчеркнул Рязанский.

«К нам попадает множество жалоб на такого рода судебные иски. Суды, как правило, принимают решения в пользу граждан, не поддерживают административный зуд руководителей, которые начинают увольнять, ссылаясь на постановления санэпидемнадзора. Суды возвращают людей на работы, им выплачиваются компенсации», — сказал сенатор.

В материале ТАСС отмечается, что власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан.



По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, бизнес поддержит обязательную вакцинацию от коронавируса в сфере услуг в Москве, если она станет альтернативой ограничениям в работе. «Что касается готовности предпринимателей в сфере услуг к вакцинации, то реальное обеспечение кампании лежит не на них, а на правительстве Москвы. От предпринимателей требуется лишь правильно составить отчетность. Надеюсь, процедура ее заполнения и отправки будет организована без сбоев и не приведет к осложнениям, штрафам и так далее», — приводит слова Титова РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Позже в среду, 16 июня, стало известно, что правительство Кемеровской области также приняло решение ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Как сообщили РБК в пресс-службе региональной администрации, вакцинироваться одной из трех доступных вакцин должны будут 60% работников всех организаций. Также прививку должны делать сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления. В соответствии с решением правительства области, в период до 17 июля нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину, в период до 17 августа — второй компонент вакцины. Уточняется, что граждане, имеющие противопоказания к прививке, могут не прививаться. В большинстве других регионов РБК сообщили, что пока не намерены принимать такие меры.

