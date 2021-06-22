Закрытый паевой инвестиционный фонд «Цифровые инвестиции» под управлением ВТБ приобрел 26,33% акций в компании «АДС-холдинг», которая владеет контрольным пакетом в производителе решений для хранения больших данных Arenadata. Сумма сделки не разглашается, сообщается в пресс-релизе банка ВТБ.

«Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Цифровые инвестиции» под управлением группы ВТБ приобрел долю в компании «АДС-холдинг», которая владеет контрольным пакетом разработчика корпоративной платформы сбора и хранения больших данных Arenadata. Размер доли фонда «Цифровые инвестиции» [в компании Arenadata] составляет 26,33%. Сумма сделки не разглашается», — отмечается в сообщении.

Контролирующим акционером «АДС-холдинг» является «ГС-инвест». Он специализируется на системной интеграции в области сложных инфраструктурных решений, разработке программного обеспечения, платформ управления большими данными и систем искусственного интеллекта, а также на создании комплексных решений для финансовой отрасли, уточнили в ВТБ. Arenadata, в свою очередь, активно работает над выходом на зарубежные рынки.

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«Команда Arenadata имеет большой опыт в переводе open source-проектов в готовые корпоративные продукты. Сегодня это одна из наиболее востребованных в мировой IТ-индустрии экспертиз, которая пока еще широко не распространена в России. На российском рынке за последние несколько лет решения Arenadata стали своеобразным отраслевым стандартом, который учитывает крупный бизнес при построении корпоративных платформ данных», — прокомментировал сделку заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик, чьи слова привела пресс-служба банка.

В апреле этого года сообщалось, что ВТБ проводит масштабную миграцию IТ-инфраструктуры на новую платформу сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP, которая представляет собой экосистему программных продуктов на базе различных технологий с открытым исходным кодом.