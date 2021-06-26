Альфа-Банк запустил новый онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения «Доходы». С его помощью можно бесплатно подать декларацию в налоговую, сообщает пресс-служба банка.

«Для этого не нужно приезжать ни в отделение Федеральной налоговой службы, ни в банк. Достаточно подключить сервис Альфа-Банка «Бухгалтерия» и за пару минут получить квалифицированную электронную подпись. Клиенту остается только проверить и сформировать декларацию», — говорится в релизе.

Сервис «Бухгалтерия» помогает с расчетом налогов и взносов, формирует платежи и напоминает, когда их нужно оплатить. Также Альфа-Банк бесплатно открывает счет, подключает мобильный и интернет-банк.

