Профицит федерального бюджета по итогам 2021 года может составить 200–700 млрд рублей, или 0,2–0,6% ВВП, пишут «Известия» . Об этом говорится в обзоре «ВТБ Капитала». Обеспечить его должны восстановление экономической активности и приток нефтегазовых доходов. По оценке Минфина, уже в январе – мае 2021 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 300 млрд рублей. Как говорится в обзоре «ВТБ Капитала», траты из казны составили 9 трлн рублей, в то время как поступления превысили 9,3 трлн. Аналитики полагают, что такие результаты были достигнуты благодаря набирающему обороты восстановлению экономической активности России и высоким темпам прироста нефтегазовых доходов.

По оценке старшего экономиста «ВТБ Капитала», автора Telegram-канала «Твердые цифры» Александра Исакова, средняя стоимость барреля Urals в 2021 году составит 65,4 доллара, что может принести в бюджет 2,2 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Быстрое восстановление экономической активности может принести в бюджет дополнительные 1,5 трлн рублей по итогам года, спрогнозировал он. Большой вклад в эту сумму внесет НДС. В совокупности поступления в федеральную казну могут составить около 22,5 трлн рублей, считает Исаков. При расходах в 21,5 трлн рублей, которые зафиксированы в законе о федеральном бюджете, это означает профицит в размере 1 трлн рублей. Но, скорее всего, траты будут больше, отметил эксперт.

В Минфине заявили, что выход на профицитный бюджет, который зависит от динамики цен на нефть, не выступает самоцелью. Следует ориентироваться на первичный структурный баланс, который рассчитывается при базовой цене на углеводороды и отражает уровень участия государства в экономике. Так, в 2021 году этот показатель оказался на 0,8% ВВП выше уровня, заложенного в бюджетном правиле, и составил 1,3% ВВП. Этот уровень планируется поддерживать за счет направления на расходы всех дополнительных ненефтегазовых доходов.

​Минфин оценил профицит бюджета за пять месяцев Федеральный бюджет в январе — мае 2021 года по предварительной оценке Минфина исполнен с профицитом в размере 312,073 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

Исполнение бюджета с профицитом в нынешнем году вполне вероятно, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. По его словам, возможный профицит средств целесообразно было бы направить на поддержание темпов роста экономики, в частности, через финансирование крупных инфраструктурных проектов.

Ожидать баланс федерального бюджета на уровне, более высоком, чем запланировано, разумно; причина — сложившаяся в стране консервативная практика краткосрочного планирования бюджета, отметил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По его словам, в 2005–2020-м в декабрьской версии бюджета на следующий год доходы и баланс федерального бюджета намного чаще недооценивались, чем переоценивались. В среднем баланс оказывался на 0,6 п. п. ВВП больше, чем изначальный план. Если второе полугодие будет по конъюнктуре близким к первому и решения о дополнительных расходах не будут приняты, баланс достигнет положительных значений, спрогнозировал Дмитрий Куликов.