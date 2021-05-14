Профицит федерального бюджета РФ по итогам четырех месяцев составил около 205 млрд рублей, свидетельствуют данные сводки Минфина «Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь — апрель 2021 года» .

По предварительной оценке, объем поступивших доходов составил 7 трлн 485,792 млрд рублей, или 39,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», исполнение расходов — 7 трлн 280 млрд 801,1 млн, или 33,8% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному указанным законом, и 32,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. Профицит составил 204 млрд 990,9 млн рублей.

«Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило минус 144 млрд 38,6 млн рублей и минус 60 млрд 952,3 млн рублей соответственно», — указано в сообщении.



Согласно опубликованной Минфином ранее предварительной оценке, профицит федерального бюджета РФ по итогам января — марта 2021 года составлял близкую величину — 205,019 млрд рублей.