Банки и МФО в 2021 году стали активнее продавать проблемные долги молодых клиентов — заемщиков до 25 лет, пишет РБК . В I квартале доля таких неплательщиков в общем количестве кейсов, предложенных МФО коллекторам по сделкам цессии (уступки прав на взыскание), достигла 20%, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Коллекторы стали чаще работать даже с получателями микрозаймов в возрасте 18–20 лет. Долги молодых стали активнее продавать коллекторам не только МФО, но и банки, следует из статистики НАПКА. В I квартале на заемщиков до 20 лет пришлось 0,7% от числа кейсов против 0,2% годом ранее.

«Аномальный рост» доли юных неплательщиков также зафиксировали в компании Debex. По ее данным, на протяжении 2020 года менее 10% должников МФО, чьи долги попали к коллекторам, были не старше 20 лет, по итогам I квартала этого года показатель увеличился до 21,7%. Во II квартале доля юных должников снизилась до 15%. В Debex эту коррекцию объясняют тем, что полных данных за отчетный период еще нет. Можно считать, что влияние пандемии на молодежь оказалось сильнее, чем на другие группы клиентов, пояснили в компании.

Как следует из статистики ЦБ, доля онлайн-микрозаймов планомерно увеличивается как минимум с 2018 года. В IV квартале прошлого года 75% коротких займов «до зарплаты» (PDL) выдавалось дистанционно, в сегменте среднесрочных IL-займов доля онлайн-выдач достигла 22%. В июле-августе 2020 года россияне до 30 лет были самой значительной группой получателей займов, оценивали в НБКИ. В августе на них пришлось 31,4% выдач. Заемщиков младше 25 и 20 лет бюро в своей статистике не выделяло.

В Госдуме предлагают снизить максимально допустимую процентную ставку по микрозаймам В Госдуме предложили вдвое снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам. С инициативой выступил депутат Иван Сухарев, направив письмо на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

В некоторых компаниях сообщили, что отклоняют заявки самых юных потребителей. Так, «МигКредит» и «Лайм-Займ» работают только с клиентами от 21 года, а платформа Webbankir — старше 20 лет. В группе Eqvanta (бренд «БыстроДеньги») доля клиентов 18–20 лет сейчас составляет 5–7%, с середины прошлого года она удвоилась. С каждым годом количество работающих молодых людей растет, но статистически уровень потенциальной просроченной задолженности в данной когорте граждан выше прочих, пояснила управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Управляющий партнер группы «Финбридж» Леонид Корнилов допустил, что некоторые МФО, которые раньше наращивали портфель молодых клиентов, в период пандемии «столкнулись с обратной стороной этого роста — дефолтами».

«Омоложение» портфеля долгов — тенденция, которая укрепится в этом году, сообщил управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель. Он считает молодых заемщиков перспективными клиентами. На долги молодежи, если брать в расчет не только МФО, но и банки, приходится суммарно 2,3% проданных взыскателям кейсов, отметил гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. И значительных перекосов при работе в сторону заемщиков до 25 лет пока не предвидится.