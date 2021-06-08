В Госдуме предложили вдвое снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам. С инициативой выступил депутат Иван Сухарев, направив письмо на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

В своем обращении законодатель отметил, что весной этого года, согласно экспертным подсчетам, количество микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, достигло рекордного показателя 5,4 млн.



Летом 2019 года в России был установлен предельно допустимый ежедневный процент по микрозаймам — 1%. Но и при этом условии у заемщиков возникают избыточные обязательства. Например, процентные обязательства по микрозайму сроком на месяц составляют 30%, что является значительным обременением для граждан, испытывающих финансовые трудности и вынужденных обращаться за подобного рода услугами.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность предложения о снижении максимально допустимого ежедневного процента по микрозаймам в России с 1% до 0,5%», — говорится в тексте обращения.

Данное снижение, как отметил законодатель, позволит гражданам обращаться за микрозаймами на более выгодных условиях, а микрофинансовым организациям — по-прежнему получать значительный доход от своей деятельности.