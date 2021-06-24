Основные фондовые торги в России завершились в четверг в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,36% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 823,44 пункта. Индекс РТС просел на 0,08% — до отметки 1 664,94.

Наиболее заметное снижение показали котировки обыкновенных акций «Русала» (минус 7,24%), «Магнита» (минус 4,63%), НЛМК (минус 3,92%), «Норникеля» (минус 3,69%), ММК (минус 3,27%). Акции «Полюса» подешевели на 2,12%, МТС — на 0,64%, «Газпрома» — на 0,2%, Mail.ru — на 0,14%, Московской биржи — на 0,05%.

В лидерах роста стоимости оказались ГДР группы TCS (плюс 4,47%), АДР Ozon (плюс 2,46%), акции «ЛУКОЙЛа» (плюс 1,9%), ГДР X5 Retail Group и акции «Сургутнефтегаза» (в обоих случаях плюс 1,13%). Бумаги «Яндекса» выросли в цене на 0,54%, СберБанка — на 0,35%.



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«В минусе сегодня оказались акции компаний металлургического сектора после новостей о внедрении экспортных пошлин на металлы. Теоретически это должно сдержать рост внутренних цен на группу промышленных металлов. Фактически власти, получается, не ограничились переговорами с металлургическими компаниями о контроле за ценами на металлы для государственных строек и решили, что введение пошлин даст более обширный эффект», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Нужно понимать, что у любой сдерживающей цены меры есть, во-первых, ограниченный срок действия — ровно на период, пока она работает. Во-вторых, риск создания вакуума предложения и, как следствие, нового витка роста стоимости», — добавляет она.

Суммарное состояние крупнейших российских металлургов сократилось более чем на 3 млрд долларов на фоне предложения о введении экспортных пошлин на черные и цветные металлы, приводит ТАСС данные рейтинга Forbes Real-Time на 17:52 мск. Ранее Минэкономразвития предложило ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря. Пошлина будет комбинированная и будет состоять из базовой (15%) и специфической ставки, которая будет рассчитываться как минимальная ставка за тонну продукции.

«В плюсе остаются расписки TCS, любимая игрушка инвесторов в этом году, и акции нефтяников — от «ЛУКОЙЛа» до «Сургутнефтегаза» — на фоне стабильных цен на «черное золото», — обращает внимание Бодрова.

В «ЛУКОЙЛе» в четверг также были утверждены дивиденды по итогам 2020 года в размере 213 рублей на обыкновенную акцию без учета промежуточных выплат. Всего на дивиденды будет направлено 147,6 млрд рублей. С учетом промежуточных дивидендов за девять месяцев 2020 года общая сумма выплат составит 259 рублей на акцию. Выплата должна быть произведена не позднее 2 августа 2021 года. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, фиксируется по состоянию на 5 июля 2021 года, уточняет ТАСС .

