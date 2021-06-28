Большинство ретейлеров формируют запасы на 40—50% больше необходимого, из-за этого возникают дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и так далее, что приводит к росту цен, рассказал генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Николай Соломон в интервью «Российской газете» .

«Большинство ретейлеров формируют запасов на 40—50% больше необходимого. Они под эти требования подписывают поставщиков. Причем единственное обоснование этого требования: а вдруг у меня все завтра купят и нечего будет поставить на полки. А если не купят? Загромождаются склады, замораживаются деньги, производители вынуждены постоянно менять свои планы по выпуску продукции — расшатывается вся цепочка», — сказал Соломон.

Гендиректор ФЦК подчеркнул, что сейчас цифровизация позволяет выстроить коммуникацию от ретейлера к производителю и сформировать план выпуска продукции на несколько месяцев, чтобы избавить себя самих и всю экономику от гирь буферных запасов. «Из-за них возникают дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и так далее, что приводит к росту цен», — добавил он.

Набиуллина: фиксация цен на продукты для борьбы с инфляцией приведет к дефициту Она пояснила, что цены растут, потому что предложение не успевает удовлетворить спрос.

Анна КОМАРОВА