Банк России считает опасной фиксацию цен на продукты питания в рамках борьбы с ростом цен, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете «Комсомольская правда» . По ее словам, такие действия могут привести к дефициту и появлению черного рынка.

«Цена — баланс между спросом и предложением. В крайних, экстренных случаях, на очень короткое время, если других возможностей нет или время упущено, регулированием цен можно воспользоваться. Но это очень опасно. Если слишком долго держать цены, будет и дефицит, и черный рынок. Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство. Многие из нас прекрасно помнят опыт последних лет СССР, когда официальные цены были зафиксированы, но по ним невозможно было удовлетворить спрос. Был дефицит. А он гораздо опаснее инфляции», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Она пояснила, что цены растут, потому что предложение не успевает удовлетворить спрос. «Но, как мне кажется, почти кратное изменение цен на ряд товаров носит временный характер. Это может означать, что цены будут снижаться, а может – что просто прекратится такой быстрый рост цены. Дефляция – снижение цен – по отдельным товарам случается. Яркий пример – смартфоны, телевизоры, планшеты, которые почти непрерывно дешевели в 2017—2019 годах», — отметила глава ЦБ.

Правительство подготовилось к возможному росту цен на продукты Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

Глава ЦБ отметила, что снижение ключевой ставки до нуля, как в развитых странах, привело бы к резкому росту инфляции. «Было бы сразу несколько тяжелых последствий. Во-первых, упал бы курс рубля. Потому что люди стали бы уводить сбережения в валюту. Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие. Потому что для этого очень важна предсказуемость на долгосрочную перспективу», — пояснила Набиуллина.

По ее словам, люди за рубежом привыкли к тому, что цены не растут. «Они живут в такой системе 50 лет, у них накопился опыт, доверие к властям. Поэтому никто не бежит в магазины. Все понимают: даже если будет скачок, то инфляция быстро придет в норму. Тем не менее, если будет высокая инфляция, то я уверена, что эти страны тоже начнут повышать ставки», — заключила глава ЦБ.