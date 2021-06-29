Большинство сотрудников российских компаний мечтают о гибридном формате работы, говорится в исследовании Honor. Так, 43% опрошенных предпочли бы совмещать онлайн и офлайн, а 27% готовы полностью перейти на удаленный режим. Причины такого решения — экономия времени и средств на дорогу. Только 29% респондентов хотели бы вернуться к традиционному режиму, мотивируя это наличием оборудованного рабочего места на территории работодателя (44%), быстрым взаимодействием с коллегами (37%) и разделением личного и рабочего времени (37%).

Согласно исследованию, выход из карантина пока никак не сказался на улучшении финансового благосостояния российского бизнеса. В новом экономическом сезоне лишь 17% респондентов отметили первое оживление в продажах и улучшение показателей выручки и оборота, у 45% опрошенных все осталось без изменений, 28% респондентов фиксируют, что оборот и выручка продолжают падать.

Сотрудники и руководящий состав достаточно быстро привыкли к режиму взаимодействия на «удаленке»: 82% сотрудников адаптировались к такой работе буквально в первый же месяц, а 24% из них — уже в первые дни, 40% респондентов вообще не испытывали стресса от перехода. Профессиональное выгорание коснулось работников тоже только в течение первого месяца «удаленки» (82%), 4% по-прежнему остаются в состоянии выгорания. Если говорить об уровне сплоченности, то 61% руководителей подтвердили, что он не изменился, а 19% респондентов заметили еще большую сплоченность между сотрудниками, 46% руководителей отметили, что настроения в коллективе после «удаленки» только улучшились, 20% отмечают негативные изменения в корпоративном микроклимате.

В Москве вводится «удаленка» для трети всех работников и запрет на ночную работу ресторанов Все московские организации с 28 июня обязаны снова перевести на дистанционный формат работы 30% сотрудников, в том числе всех пожилых. Соответствующий указ за подписью градоначальника Сергея Собянина опубликован на сайте московской мэрии.

Главная проблема возникла на этапе контроля рабочего процесса: 89% руководителей отмечали, что сотрудники отвлекались от работы, 42% руководителей часто замечали, что сотрудники занимались в рабочее время личными делами. Чаще всего работодатель «ловил» работника за серфингом соцсетей (76%), занятиями с детьми (65%) и готовкой (63%). Больше половины руководителей (51%) признались, что не внедряли в пандемию никаких дополнительных мотивационных активностей, 33% решили поощрить коллектив денежной премией, хотя 75% из них отметили, что сотрудники не показали на «удаленке» тот результат, который демонстрируют в офисе. При этом 75% отмечают, что работа в офисе больше мотивирует на результат.

На данный момент только 3% организаций продолжают работать полностью удаленно. Подавляющее большинство руководителей (71%) настроены на стопроцентное возвращение в офис без возможности удаленной работы, хотя 60% из них отмечают, что для подчиненных это будет вновь серьезным стрессом.

В банках планируют перевести 30% сотрудников в онлайн навсегда По данным портала «Работа в России», дистанционно сейчас трудятся 2,8 млн граждан, то есть порядка 5,5%.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

