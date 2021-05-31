Банки готовы навсегда перевести на удаленную работу 30% сотрудников, рассказали «Известиям» в крупнейших кредитных организациях. Некоторые уже начали принимать новых специалистов полностью дистанционно. Так, решили оставить на «удаленке» на постоянной основе МКБ, Райффайзенбанк, «Сбер» и Росбанк. Рассматривают эту возможность и в Промсвязьбанке. Работники смогут выбрать, хотят ли они трудиться из дома всегда или все-таки планируют посещать офис несколько раз в неделю. Дистанционный режим в банках считают даже более эффективным, чем гибридный, так как он позволяет оперативно приступать к работе, а также освобождает место в офисе для размещения сотрудников из других подразделений и помогает сэкономить на аренде помещений.

С января по 25 мая 2021 года количество вакансий от банков на hh.ru с постоянным дистанционным форматом выросло на 52% по сравнению с показателем за весь 2020 год и достигло почти 6 тыс. Это на 71% выше, чем за 2019-й, сообщила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. По ее мнению, продолжающийся рост связан с цифровизацией бизнес-моделей финансовых организаций и расширением удаленного взаимодействия с клиентами. Наиболее часто на дистанционную работу в банках ищут сотрудников с функцией продаж, IT, консультирования клиентов, маркетинга и PR. По данным портала «Работа в России», дистанционно сейчас трудятся 2,8 млн граждан, то есть порядка 5,5%, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Столичные банки стали чаще приглашать на работу IT-сотрудников из регионов За неполный I квартал 2021 года банки разместили на hh.ru 10,5 тыс. вакансий для IТ-специалистов, что на 50% выше, чем за I квартал 2020-го.

Предлагая смешанный и удаленный формат, организация становится более привлекательной для новых сотрудников, считают в банке «Открытие». Благодаря «удаленке» организация планирует продажу одного из офисных зданий и отказ от аренды части помещений в Москве и Саратове, что компенсирует все технические затраты на переход в онлайн. В результате перевода сотрудников на дистанционный режим банку «Зенит» также удалось сократить расходы. Но при дистанционной работе организация выплачивает сотруднику компенсацию за использование личного оборудования, средств защиты информации и сервисов для исполнения трудовых обязанностей, сообщили в банке. Исследования продуктивности сотрудников на фоне пандемии продемонстрировали, что показатель KPI при удаленном формате даже вырос, рассказали в банке «АК Барс».

По мнению экспертов, больше других повысить эффективность работы и сэкономить за счет перевода части сотрудников на «удаленку» смогут компании с большим штатом офисных сотрудников и высоким уровнем цифровых компетенций. Однако прежде чем менять формат работы на постоянной основе, необходимо решить проблему информационной безопасности. Откладывание организациями этого вопроса, особенно в банковской сфере, приведет к росту кибермошенничества, уверены эксперты.