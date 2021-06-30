Новый урожай позволит снизить цены на продукты в России, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии. По его словам, мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за десять лет.

«Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция — рост цен на продовольствие. Везде так происходит. И конечно, имея в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается», — сказал он.

Самый большой рост цен на продукты питания в РФ был в прошлом году и начале 2021 года, был принят ряд мер, отметил президент. По словам Путина, меры по поводу роста цен на продукты иногда принимались несвоевременно.

«У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году и начале этого (года). Больше всего вырос сахар — 41%, потом — подсолнечное масло… Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания: заключили соглашения между производителями и торговыми сетями, выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья, затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины... Так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание», — сказал президент РФ.

