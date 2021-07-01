Российские банки должны будут перейти на отечественное ПО в течение двух-трех лет, пишут «Известия» , ссылаясь на Минцифры. Ведомство внесло в правительство соответствующий проект указа и ждет его скорого принятия. По проекту указа о переходе на отечественные технологии все объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны будут использовать российское ПО и оборудование. Функционирование на зарубежных технологиях допускается, если нет отечественных аналогов, рассказали в Минцифры. Даже если подходящая замена на отечественные решения не найдется, обновлять, обслуживать и поддерживать иностранные системы будут российские компании.

Наибольший ущерб российской экономике могут нанести кибератаки именно на компании КИИ, поэтому необходимо уходить от зарубежных программ, отметили в ведомстве. Затраты на переход будут существенны, но рисков в случае нападений гораздо больше, уверены там. Объем займов на стимулирование замены зарубежных технологий отечественными составит порядка 70 млрд рублей, считают в ведомстве. В Ассоциации банков России оценили затраты финансовых организаций на это в диапазоне от 700 млрд до 1 трлн рублей.

Минэкономразвития раскритиковало порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты Предустановка приложений-супераппов с разными сервисами, таких как «Яндекс» и «ВКонтакте», приведет к монополизации рынка приложений несколькими игроками, считают в министерстве.

Крупнейшие банки сообщили, что частично работают на российских технологиях, но отметили сложности перехода. Основная доля ПО банка «Зенит» произведена отечественными компаниями, но часть систем, связанных с инфраструктурой, не имеет равноценных российских аналогов, рассказали в кредитной организации. Переход технически сложен и требует перевнедрения систем, но государственная поддержка ускорит процесс замены технологий. Еще одной сложностью перехода могут стать долгосрочные контракты на три — пять лет, которые есть у всех крупнейших кредитных организаций, замену ПО и оборудования следует производить именно в момент истечения договоров, так как это позволит избежать глобальных незапланированных расходов, отметили в Росбанке.

По словам экспертов, основная причина для перехода на отечественное ПО — защита от зарубежных санкций. Также российские решения могут быть даже интереснее и дешевле иностранных аналогов. Но главная трудность замены систем — необходимость перестраивать уже сложившиеся и отлаженные бизнес-процессы, у многих зарубежных решений нет отечественных аналогов. По мнению экспертов, порядка 90% ПО получится заменить, однако с оборудованием будет гораздо сложнее. Также 45 млрд рублей государственной поддержки может не хватить, затраты на переход, скорее всего, составят порядка 700 млрд рублей, то есть 5—7% собственных средств банковской системы, рассказали эксперты.