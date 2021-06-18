Минэкономразвития раскритиковало порядок предустановки отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV, пишет «Коммерсант» . Предустановка приложений-супераппов с разными сервисами, таких как «Яндекс» и «ВКонтакте», приведет к монополизации рынка приложений несколькими игроками, считают в министерстве.

В своем отзыве МЭР ссылается на оценку бизнеса, по которой предустановка приложений позволит увеличить аудиторию на 50% за три года и сэкономить на плате вендорам. При этом, по мнению Минцифры, убирать отдельный функционал супераппов неправильно, поэтому в ведомстве готовы в целом расширить список приложений для предустановки.

Федеральная антимонопольная служба уже направила замечания к проекту в Минцифры, говорят в ее пресс-службе, не раскрывая деталей.

Минцифры: предустановленные приложения не передают персональные данные россиян Эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы.

Проект обязывает производителей смартфонов, компьютеров и Smart TV предустанавливать отдельные российские приложения на свои гаджеты, причем на «более благоприятных условиях», чем остальной софт. В правительственном списке для предустановки оказались «Яндекс», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «МойОфис Документы», почта Mail.ru, «Новости Mail.ru», OK Live, ICQ, «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay и др. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) уже жаловалась, что в список попали супераппы с функцией интернет-магазинов, что может привести к монополизации этого рынка.

Эксперты не сомневаются, что таким образом российские разработчики получат преференции, а принятие постановления в текущем виде приведет к еще большей популярности и без того уже весьма распространенных приложений. Для того чтобы изменить это и позволить более узко ориентированным приложениям набирать аудиторию, нужно предоставить вендорам возможность выбирать из нескольких приложений одной категории, параллельно расширив категорию набирающих популярность приложений, считают эксперты.