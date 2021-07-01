К осени 2021 года производители молочной продукции для сохранения необходимой рентабельности будут вынуждены повысить отпускные цены на 7—10%, заявили РБК участники рынка. По словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, рост цен на молоко в 2021 году не покрывает рост затрат бизнеса на его производство. Поэтому к осени 2021 года производители для сохранения необходимой рентабельности будут вынуждены повысить отпускные цены на молочную продукцию на 7—10%, заявил гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев.

Белов отметил, что молочная отрасль за последние полтора года столкнулась с резким снижением доходности как в производстве, так и в переработке. По его оценке, себестоимость в производстве выросла на 18%, в переработке — на 6–8%, при этом цены в рознице «фактически не росли последние полтора года». У производителей, как утверждают в «Союзмолоке», увеличились практически все издержки: стоимость гофрокартона выросла на 60%, упаковка подорожала на 20—40%, выросли затраты на удобрения, топливо и электроэнергию.

Президент РФ: новый урожай позволит снизить цены на продукты в России Самый большой рост цен на продукты питания в РФ был в прошлом году и начале 2021 года, был принят ряд мер, отметил президент.

Компания «А-Молоко», которая продает свою продукцию через так называемые молокоматы, еще в начале 2021 года подняла цены на 10% по сравнению с показателями конца 2020-го, в скором времени они вновь повысятся пределах 5—7%, рассказал руководитель проекта Иван Соломаха. «Эконива», которая является крупнейшим производителем сырого молока, но также выпускает и готовую продукцию, в этом году не поднимала цены на молоко и кефир, но сделала это для более маржинальных продуктов, например йогуртов, указывает президент агрохолдинга Штефан Дюрр. Однако никаких массовых запросов торговым сетям от поставщиков молочных продуктов по изменению цен пока не поступало, утверждает источник издания на рынке ретейла.

Представитель Минсельхоза заверил, что отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне, однако признал, что затраты на производство сырого молока в этом году действительно увеличились. Причиной этому в министерстве называют прежде всего подорожание кормов, на которое приходится 45% в структуре себестоимости молочной продукции. Для поддержки молочных предприятий правительство приняло комплекс мер, уверяет представитель Минсельхоза.

С января по май 2021 года средняя цена за 1 литр питьевого молока в рознице выросла всего на 1% по сравнению с тем же периодом 2020 года, составив 59,2 рубля, свидетельствуют данные Росстата. Для сравнения за этот же период цена на сахар, например, выросла почти на 48%, килограмм картофеля — на 49%, моркови — на 44%, гречки — на 31%.