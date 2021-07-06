В июне зафиксировано первое месячное сокращение трат домохозяйств в 2021-м, несмотря на то что с 28 июня по 4 июля 2021 года потребительская активность находилась вблизи трендовых уровней. Данные своего аналитического портала SberIndex.ru, подкрепляющие эти выводы, приводит СберБанк.

По данным сайта, изменение, скорректированное на сезонность, составило минус 0,37%. По оценке аналитиков «СберИндекса» , фаза бурного возвращения потребительского спроса как минимум прервалась. При этом сервисный сектор в целом по России продемонстрировал устойчивость и даже показал небольшой прирост относительно допандемийных уровней (плюс 1,8%).

Так, в период с 28 июня по 4 июля потребительские траты росли с темпом плюс 0,8%. Как уточняется, речь идет о динамике относительно средненедельных объемов в «доковидный» период с 1 февраля по 15 марта 2020 года. Аналитики считают такое сравнение с корректировкой на сезонность более наглядным из-за сохранения высокой волатильности оценок, связанной с эффектом базы, — весной прошлого года действовал режим самоизоляции, в июне россияне из него выходили. Масштабное снятие ограничений в июне прошлого года привело тогда к всплеску расходов (одномоментно на 13% за неделю). Кроме того, потребительская активность находилась вблизи трендовых уровней. Нормализованный прирост расходов домохозяйств составил плюс 6,3% в номинальном выражении.

«Сервисный сектор в целом по России продемонстрировал устойчивость и показал небольшой прирост относительно допандемийных уровней (плюс 1,8%). При этом траты в общепите Москвы были на 12,3% ниже, чем на неделе 21—27 июня 2021 года. В сегменте «Бары и клубы» расходы упали на треть, в ресторанах — на 21%, в фастфуде — всего на 7%, а в сегменте доставки отмечаются изменения на уровне статистической погрешности», — говорится в исследовании.

В целом по итогам июня прирост потребительских расходов, по данным «СберИндекса», составил 10,1%.

Анна КОМАРОВА