Альфа-Банк представил новую стратегию развития до 2024 года, которая вышла на год раньше. По словам главного управляющего директора кредитной организации Владимира Верхошинского, банковский рынок меняется намного быстрее, чем все ожидали, в ответ на пандемию и новые условия жизни. И это существенные вводные, которые нельзя игнорировать, рассказал топ-менеджер в разговоре с единственным пожизненным профессором Стэнфордского университета из России Ильей Стребулаевым на YouTube-канале Альфа-Банка.

Владимир Верхошинский поделился планами банка на ближайшие три года и обозначил главные направления развития:

Суперсервис, а не суперапп. В банке сосредоточатся на построении финансового суперсервиса, чтобы клиенты получали сервис высочайшего уровня там, где им удобно, когда удобно, в той форме и на тех условиях, которые идеально им подходят. Партнерства. У Альфа-Банка уже около 300 партнеров. Благодаря партнерствам в банке планируют привлечь до 10 млн клиентов. Но главное, «Альфа-Групп» — это объединение крупнейших частных компаний, основанное на партнерстве, и оно станет ответом устаревшим экосистемам. Банкинг нового поколения. Банк будет кредитовать по-новому, формируя предодобренные предложения для максимального количества неклиентов, продолжит переводить офисы по всей стране в Phygital-формат, а также сфокусируется на развитии цифровых каналов и технологичной платформы, которая позволит быстро и бесшовно интегрироваться с партнерами.

«Мы интенсивно поработали эти три года, и я горжусь нашей командой и нашим результатом. Мы не меняем курс, но полученный опыт показал нам, на чем следует фокусироваться в первую очередь. Новая стратегия — про сохранение нашего стиля и пойманного ритма, про сверхамбицию и четкий результат. Про банкинг в стиле «Альфа», — прокомментировал Владимир Верхошинский.

В ходе разговора также обсуждалось, что не так с экосистемами, какие бизнес-модели придут им на смену и что будет с финтехом в России и мире.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

